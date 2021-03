Pará espera receber, ainda hoje, mais de 60 mil doses da Coronavac

Durante coletiva de imprensa para o anúncio de medidas mais restritivas de combate ao coronavírus na Região Metropolitana de Belém, o governador Helder Barbalho anunciou que mais vacinas chegarão ao Pará nesta quarta-feira (10).

A última informação dada pelo governador, no final da noite de ontem (9), é de que mais de 60 mil doses devem chegar. "Até esta quarta-feira (10), o Pará deve receber do Ministério da Saúde nova remessa, entre 60 e 80 mil doses de vacinas", detalhou Helder Barbalho.

Ainda não se sabe o quantitativo exato, e nem qual a região do Estado será priorizada para vacinação, mas o calendário com os próximos beneficiados com a aplicação da vacina só será anunciado após a confirmação da quantidade de doses.

A última remessa que chegou ao Estado foi há uma semana, com 67 mil doses da Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan, o que corresponde a sexta remessa recebida. Ao todo, até o momento, o Pará recebeu 481.040 doses enviadas pelo Ministério da Saúde.