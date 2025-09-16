Pará e outros seis estados terão novo sistema de alertas para desastres naturais

O Pará e os demais estados da Região Norte do país terão um novo sistema de alerta para casos de risco de desastres naturais. A ferramenta “Defesa Civil Alerta” passa a operar no próximo sábado (20), às 15h. Para mostrar como o sistema funciona, a população de 28 municípios receberá notificações de demonstração da ferramenta em seus celulares.

A tecnologia utiliza a rede de telefonia móvel para disparar mensagens de texto e sinais sonoros que aparecem em destaque na tela dos aparelhos, mesmo quando estão no modo silencioso. O serviço é gratuito, não exige cadastro e depende apenas da cobertura das redes 4G ou 5G. Os alertas demonstrativos serão enviados pelas defesas civis estaduais para as cidades selecionadas após comando do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, que estará no estado do Amapá.

No Pará, os municípios de Belém, Parauapebas, Paragominas e Tucuruí foram selecionados para participar da etapa inicial de demonstração. Os moradores dessas cidades receberão alertas como forma de mostrar, na prática, o funcionamento do sistema.

Nos demais estados, receberão os alertas de demonstração os municípios de Macapá, Santana, Laranjal do Jari e Tartarugalzinho, no Amapá; Manaus, Manacapuru, Novo Airão e Iranduba, no Amazonas; Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasiléia e Jordão, no Acre; Boa Vista, Amajari, Bonfim e São João da Baliza, em Roraima; Palmas, Araguaína, Gurupi e Talismã, no Tocantins; e Porto Velho, Ji Paraná, Ariquemes e Vilhena, em Rondônia.

O ministro Waldez Góes destacou que o objetivo é nacionalizar o sistema e ampliar a proteção da população: “Com o Defesa Civil Alerta, queremos garantir que cada cidadão receba informações rápidas e confiáveis em situações de risco, salvando vidas e prevenindo tragédias”, afirmou.

Como funciona o Defesa Civil Alerta

Envio gratuito de mensagens e avisos sonoros em áreas de risco.

Notificações chegam em destaque na tela do celular.

Funciona mesmo com o aparelho em modo silencioso.

Não exige cadastro prévio.

Abrangência vinculada à cobertura de telefonia móvel 4G ou 5G.

Serviço

O quê: Demonstração do Defesa Civil Alerta

Data: Sábado, 20 de setembro

Horário: 15h

Onde: Municípios do Norte do Brasil (no Pará: Belém, Parauapebas, Paragominas e Tucuruí)