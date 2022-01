Pará e mais seis estados recebem mutirão de vacinação e testagem contra covid-19 neste sábado (22/01)

O Pará e outros seis estados da região Norte do país receberão, neste sábado (22), um mutirão de enfrentamento à covid-19. A iniciativa é do Ministério da Saúde tem o objetivo de promover a vacinação e a testagem em larga escala, como parte da estratégia de combate à pandemia. O evento começa às 11 horas (horário de Brasília) e será transmitido simultaneamente nas redes sociais da pasta.

A ideia é estimular aqueles que ainda não se imunizaram e incentivar a população a retornar aos postos de vacinação, para tomar a segunda dose ou a dose de reforço. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participa da mobilização em Manaus (AM), enquanto os secretários nacionais da Pasta estarão nas capitais do Acre, do Amapá, do Pará, de Rondônia, de Roraima e do Tocantins.

“Todos os nossos esforços estão voltados em ampliar a cobertura da segunda dose e da dose de reforço. Mesmo com a estrutura poderosa do SUS, a região é um desafio por ter dimensões continentais e áreas remotas. Precisamos trabalhar forte para garantir que a população esteja protegida”, destacou o ministro Queiroga

Com a maior extensão territorial do Brasil, o Norte foi escolhido pelo MS para a estratégia por ser uma região populosa, com 15 milhões de pessoas acima de 12 anos que integram o público-alvo da vacinação contra a covid-19. E ainda, por fazer fronteira com outros países. Aproximadamente 1,8 milhão de pessoas estão aptas a tomar o reforço ainda em janeiro.

O Ministério da Saúde recomenda uma dose de reforço da vacina covid-19 para todos os indivíduos maiores de 18 anos. A imunização deverá ser administrada quatro meses após a última dose do esquema vacinal primário dos imunizantes Pfizer, Astrazeneca e CoronaVac. A vacina a ser utilizada para a dose de reforço deve ser, preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro (Pfizer/Wyeth). Na falta deste imunizante, podem ser usadas as vacinas de vetor viral (Janssen ou AstraZeneca), independentemente do esquema vacinal primário.

Veja os endereços onde ocorre o evento neste sábado (22/01):

Belém (PA)

UBS Portal da Amazônia — Rua Osvaldo de Caldas Brito, 39, Jurunas

Boa Vista (RR)

Mini Terminal Luiz Canuto Chaves — Avenida Capitão Ene Garcez, Centro

Macapá (AP)

Espaço da Igreja Jesus de Nazaré — Rua Leopoldo Machado, Jesus de Nazaré

Manaus (AM)

Sambódromo da Arena — Centro de Convenções de Manaus, Avenida Pedro Teixeira, 2565, Bairro Dom Pedro

Palmas (TO)

Espaço Cultural José Gomes Sobrinho — Área Verde 302 Sul, Av. Joaquim Teotônio Segurado, s/n, Plano Diretor Sul

Porto Velho (RO)

Centro de Referência para o Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica (Creas Mulher) — Rua Venezuela 2360, Embratel

Rio Branco (AC)

Centro de Saúde Barral Y Barral Policlínica – Travessa São Lázaro, s/n, Conjunto Tangará