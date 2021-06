Pará deve receber 215,3 mil novas doses de vacina até sexta-feira, diz Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde confirmou que vai entregar nas próximas 48 horas mais de 7 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, a serem distribuídas para todos os estados e Distrito Federal. O Pará receberá 215,3 mil dessas novas doses. A confirmação foi feita na manhã desta quarta-feira (23). A novidade é a chegada das primeiras vacinas da Janssen (que tem dose única).

O primeiro lote desse imunizante chegou ao Brasil nesta terça-feira (23), com 1,5 milhão de doses, que já começam a ser entregues aos Estados. A distribuição também conta com 3,2 milhões de doses da Sinovac, do Butantan, e outros 2,3 milhões de doses da Pfizer. Com isso, o Pará vai dispor de 50.450 doses da Janssen, de 76.050 da Pfizer, e de 88.800 doses da Sinovac, do Butantan.

Os novos lotes e o esquema de distribuição estão detalhados no 25º informe técnico do Ministério da Saúde, que trata da 25ª pauta de distribuição de vacinas contra o coronavírus no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19.

Trabalhadores do transporte e professores entre prioridades



Trabalhadores do transporte coletivo (motoristas, cobradores e outros profissionais que atuam em transportes) estão contemplados e serão priorizados na vacinação contra o coronavírus, diz o Ministério da Saúde. Também passam a ser atendidos profissionais do ensino superior.

As novas remessas também são destinadas para vacinação de trabalhadores do ensino básico, forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas com comorbidades, e pessoas com deficiência permanente.

O objetivo é garantir a cobertura vacinal no tempo recomendado de cada imunizante: 12 semanas para a vacina da Pfizer e quatro semanas para a do Butantan. Já a vacina da Janssen é de aplicação única. As orientações sobre a vacinação e a divisão das doses por Unidade Federativa estão no 25º informe técnico.

Até agora, diz o Ministério da Saúde, já foram distribuídas mais de 123 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 dos laboratórios contratados. Segundo o MS, mais de 129 milhões de doses já foram entregues, e mais de 90 milhões de doses já foram aplicadas. Dessas, mais de 40% da população-alvo de 160 milhões de brasileiros já recebeu a primeira dose da vacina.