Pará atualiza números da campanha contra a covid-19 no Pará

O Ministério da Saúde enviou ao Estado do Pará, para a campanha de vacinação contra a covid-19, até esta segunda-feira, 06, 8.974.400 doses. Desse total, segundo os dados do Vacinômetro Estadual, 8.174.981 doses foram enviadas aos municípios, média de 87,89%. Os números da vacinação no Pará são atualizados diariamente pela Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa) e divulgados às 14h.

As vacinas recebidas pelo Estado são estas: Astrazeneca/Fio Cruz (3.806.550 doses), CoronaVac/Butantan (2.931.590 doses), Pfizer (2.097.810 doses) e Janssen (138.450).

Foram aplicadas, até esta segunda-feira, 06, segundo o Vacinômetro Estadual, 6.554.248 doses. A população estimada para receber a vacina, na primeira etapa, é de 6.402.811 pessoas. Na primeira fase foram aplicadas 4.086.840 doses, um total de 49,99% de cobertura da primeira dose. Já a segunda dose chegou a 2.467.408 pacientes, cobertura de 30,18% da segunda dose.

Sobre o desempenho da vacinação no Pará, o público continua o mesmo, conforme critérios das autoridades federais e estaduais de saúde: trabalhadores em saúde, idosos institucionalizados, idosos 60e+, faixa etária de 18 a 59 anos, indígenas, pessoas com comorbidades, quilombolas, trabalhadores de educação (básico e superior), puérperas, gestantes, ribeirinhos, população privada de liberdade, pessoas em situação de rua, Pessoas com Deficiências Permanentes Graves, Forças Armadas e o pessoal de Segurança e Salvamento.

Na primeira dose, segundo o mapa do Vacinômetro do Governo do Pará, foram vacinados 184.646 dos 171.689 profissionais de saúde, cobertura de 107,55%. Já a segunda dose foi aplicada em 156.114, cobertura de 90,93%.

São cadastrados 793.740 idosos. Destes, 777.612 já foram vacinados na primeira dose, cobertura de 97,97%. A segunda dose foi aplicada, até hoje, em 640.083 pacientes, cobertura de 80,64%.

Faixa etária de 18 aos 59 anos, cadastrados 4.347.463 pessoas. Já foram vacinados 1.342.158 pacientes na primeira dose, cobertura vacinal de 30,87%. A segunda dose alcançou 50.094 pessoas, cobertura vacinal de 1,15%.

Os indígenas cadastrados somam 23.841. Os dados de vacinação, hoje, são de 15.986 pacientes alcançados na primeira dose, o que significa uma cobertura de 67,05%. Na segunda dose, a vacina chegou a 12.572 pacientes, cobertura de 52,73%.

Os quilombolas cadastrados pela Sespa são 162.541. Desse total, 60.135 pacientes receberam a primeira dose, cobertura de 37,00%. A segunda dose, hoje, foi aplicada em 29.128 pessoas, cobertura de 17,92%.

As pessoas com comorbidades somam 266.476. Já receberam a primeira dose 279.037, cobertura de 104,71%. A segunda dose chegou para 95.622 pacientes do grupo, cobertura de 35, 88%.

Trabalhadores em educação, níveis básico e superior somam 200.840. Desse total, 139.540 já receberam a primeira dose, cobertura de 69,48%. A segunda dose já chegou a 80.570, cobertura de 40,12%.

As puérperas são 17.058. Já foram vacinadas, na primeira dose, 8.260, cobertura de 48,42%. A segunda dose chegou a 1.673 mulheres, cobertura de 9,81%.

As gestantes são 103.771. Desse total, 16.916 mulheres receberam a primeira dose, cobertura de 16,30%. A segunda dose foi aplicada em 4.739 mulheres, cobertura de 4,57%.

Os ribeirinhos somam 93.447. Já foram vacinadas, na primeira dose, 114.043 pessoas, cobertura de 122,04%. Já a segunda dose atingiu 50.935 pessoas, cobertura de 54,51%.

Os privados de liberdade (detento) são 20.301. Do total, 8.784 pessoas receberam a primeira dose, cobertura vacinal de 43,27%. A segunda dose chegou para 458 pessoas, cobertura de 2,26%.

Os cadastrados em situação de rua somam 1.136. Destes, 883 foram vacinados com a primeira dose, cobertura de 77,73%. Já a segunda dose chegou para 177 pessoas, cobertura de 15,58%.

As pessoas com deficiência permanente grave são 240.493. Desse total, 27.520 foram vacinados com a primeira dose, cobertura de 11,44%. A segunda dose chegou para 17.003, cobertura vacinal de 7,07%.

As Forças Armadas tem para vacinação 14.800 pessoas. Desse total, 10.293 já receberam a primeira dose, cobertura de 69,55%. A segunda dose chegou para 3.404 pessoas, cobertura de 23,00%.

Segurança e salvamento somam 28.748 pessoas. Foram vacinados, até hoje, 25.336 pacientes, cobertura de 88,13%. A segunda dose alcançou 19.053 pacientes, cobertura de 66,28%.

MAIORES DESEMPENHOS

Atualizando os números apresentados hoje pelo governo estadual, cerca de 20 municípios paraenses estão com os maiores desempenhos da campanha de vacinação contra a covid-19 no Pará, na primeira e segunda dose. Esses números, todos os dias, apresentam alterações para mais e para menos. São eles: Mojuí dos Campos, Tracuateua, Parauapebas, Curralinho, Bagre, Belterra, Prainha, Belém, Brasil, Anajás, São Miguel do Guamá, Bragança, Nova Timboteua, Sõa João de Pirabas, Marapanim, Trairão, Rurópolis, Capitão Poço, Breves e Santa Maria do Pará.

NA CONTRAMÃO

Outros 20 municípios estão com os mais baixos índices no ranking da vacinação estadual, também apresentando alternâncias. São eles: Cumaru do Norte, Garrafão do Norte, Moju, Nova Esperança do Piriá, Ulianópolis, Palestina do Pará, São João do Araguaia, São Félix do Xingu, Itaituba, Ipixuna do Pará, Bonito, Jacareacanga, Santa Cruz do Arari, Eldorado dos Carajás, Cametá, Salvaterra, Baião, Chaves, Santana do Araguaia e Novo Repartimento.