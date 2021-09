Pará recebe mais de 214 mil doses de vacinas anticovid-19 na tarde desta segunda

Chegaram a Belém, na tarde desta segunda-feira (6), as remessas de número 76 e 77 de vacinas contra a covid-19, enviadas pelo Ministério da Saúde. São mais 158.200 doses da Coronavac e 56.160 da Pfizer. Com as novas remessas, o Pará totaliza 8.974.400 doses de imunizantes recebidos e destinados à população paraense, das quais, 2.931.590 são da Coronavac/Sinovac, 3.806.550 da Oxford/Astrazeneca, 2.097.810 da Pfizer e 138.450 da Janssen.

Os imunizantes do Butantan serão destinados para as segundas doses. As doses da Pfizer serão destinadas à vacinação de adolescentes, entre 12 e 17 anos, em todo o Estado. A equipe técnica da Sespa já trabalha no planejamento de distribuição e logística de entrega das doses aos Centros Regionais de Saúde. Desde a chegada da primeira remessa ao Estado o envio está sendo feito por vias terrestre, aérea e fluvial, com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

"O Pará se aproxima das 9 milhões de doses recebidas e, para nós, isso é muito gratificante, pois significa a possibilidade de imunizar a nossa população e, consequentemente, diminuir os dados da pandemia no Estado. Pedimos a todos que, ao chegar sua vez, procurem se vacinar. Todos precisam fazer sua parte neste momento buscando a vacina e sem deixar de lado as recomendações sanitárias como uso de máscara e álcool em gel, por exemplo”, enfatizou o secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho.

“O Governo tem trabalhado intensamente para avançar na vacinação em todo o Pará. A distribuição das doses para os Centros Regionais de Saúde tem sido feita sempre com celeridade para avançar a vacinação em todos os municípios. É importante que a população também faça a sua parte, acompanhando o calendário do seu município”, finalizou o Secretário.

Vacinas

Até a tarde desta segunda-feira (6), o Pará havia aplicado 6.554.248 doses de vacina contra a covid-19. Sendo que deste total, 4.086.840 foram primeiras doses e 2.467.408 correspondem à segunda dose dos imunizantes.

As informações sobre a vacinação são fornecidas pelas Secretarias Municipais de Saúde. A população pode acompanhar o andamento da campanha em todo o Estado na página do Vacinômetro.