Pará recebe mais de 187 mil doses de Coronavac na tarde desta quinta

Chegou em Belém, na tarde desta quinta-feira (26), a 69ª remessa de vacinas contra a covid-19. São 187.600 doses da Coronavac, enviadas pelo Ministério da Saúde (MS). Ao todo, o Estado já recebeu 8.085.950 doses de imunizantes destinados à população paraense, das quais 2.498.310 são da Coronavac/Sinovac; 3.674.300 da Oxford/Astrazeneca; 1.774.890 da Pfizer e 138.450 da Janssen.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o governador Helder Barablho comentou que, entre esta quinta e a sexta-feira (26 e 27), o Estado será reabastecido com 297.580 doses da Coronavac (que já chegaram) e da Pfizer.

☺️💉Bora vacinar? Vamos receber 297.580 doses de vacina contra COVID-19. Fique atento no calendário de vacinação da sua cidade e prepara o braço! pic.twitter.com/exoiKWufEo — Helder Barbalho (@helderbarbalho) August 26, 2021

"Com isso, estaremos ampliando e acelerando a vacinação nos nososs jovens de 17 a 12 anos. Inclusive, já adentrando no grupo fora da comorbidade", pontuou o governador.

Segundo o titular da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), Rômulo Rodovalho, as doses vão dar continuidade à campanha de vacinação no Estado.

“A cada remessa que chega ao Estado, avançamos mais na imunização dos paraenses. O Governo tem se esforçado para fazer a distribuição das doses de forma rápida e segura, por isso, pedimos sempre que todos façam a sua parte e fiquem de olho nos calendários de vacinação dos municípios e não percam a oportunidade de se vacinar”, ressaltou o secretário.

A equipe técnica da Sespa já trabalha no planejamento de distribuição e logística de entrega das doses para os Centros Regionais de Saúde. Desde a chegada da primeira remessa ao Estado, o envio está sendo feito por vias terrestre, aérea e fluvial, com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Vacinas

Até o início da tarde desta quinta-feira (26), o Pará havia aplicado 3.852.204 vacinas da primeira dose e 2.188.594 vacinas correspondentes à segunda dose de imunização contra a Covid-19. As informações sobre a vacinação são fornecidas pelas secretarias municipais de Saúde. A população pode acompanhar o andamento da campanha em todo o Estado na página do Vacinômetro.