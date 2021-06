Pará já aplicou 3.046.348 doses de vacina contra a covid-19

Do total de 3.768.210 doses de vacina contra a covid-19 recebidas do Ministério da Saúde, o Pará soma 3.046.348 doses aplicadas, sendo 2.233.791 da primeira (cobertura de 60,64%) e 812.557 da segunda (cobertura de 22,06%). A atualização foi disponibilizada neste domingo, às 14h, por meio do Vacinômetro do Governo do Pará (www.saude.pa.gov.br/vacinometro).



As vacinas recebidas pelo Estado são estas: Astrazeneca/Fiocruz (2.202.450 doses), CoronaVac/Butantan (1.239.440 doses) e Pfizer (276.120 doses). Até agora, 3.683.769 doses foram enviadas aos municípios paraenses, o que corresponde a um repasse de 97,76%.



Entre os três municípios com os maiores desempenhos de vacinação estão: São João de Pirabas, com 7.081 doses recebidas e 7.076 doses aplicadas (5.084 da primeira e 1.992 da segunda); Soure (com 8.662 doses recebidas e 8.593 aplicadas (5.912 da primeira e 2.681 da segunda); e Inhangapi, com 6.702 recebidas e 6.017 aplicadas (3.746 da primeira e 2.271 da segunda).



Na lista dos três municípios com menor desempenho vacinal estão: Cachoeira do Arari, com 9.847 doses recebidas e 4.455 aplicadas (3.864 da primeira e 591 da segunda); Curralinho, com 11.587 recebidas e 5.205 aplicadas (4.506 da primeira e 699 da segunda); e Santa Cruz do Arari, com 2.846 recebidas e 1.254 aplicadas (995 da primeira e 259 da segunda).