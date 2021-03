Previsão para março é de muita chuva em todo o Pará

Após um fevereiro com muita chuva, o paraense deve esperar para o mês de março, no mínimo, dias de tempo com céu variando de nublado (sol entre nuvens) até encoberto com chuvas contínuas e em alguns casos até intensas com rajadas de vento e raios. É o que informa Saulo Carvalho, coordenador de meteorologia da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas).

A intensidade do aguaceiro vai aumentar, portanto. “As análises meteorológicas e oceânicas mais recentes indicam que sim, e há pelo menos três motivos para isso. Um: o fenômeno oceânico La Niña de intensidade moderada faz com que a superfície do oceano Pacifico esfrie cerca de 1,2 ºC do normal alterando toda a circulação atmosférica em boa parte região norte do Brasil, nesse caso específico favorecendo chuvas além da média climatológica.

O segundo motivo: Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), concentrando umidade e formando nebulosidade e chuvas em toda a porção norte do estado. E o terceiro motivo: resquícios de sistemas frontais que canalizam umidade e organizam chuvas de grande volume em toda a porção sul do Pará. As previsões indicam que ainda haverá alternância entre manhãs com sol entre nuvens e pancadas de chuvas isoladas durante a primeira semana de março, acrescentou. “Mas a tendência é que, após o dia 10, haja um número maior de dias com céu encoberto e até chuvas mais volumosas principalmente no início das tardes”, disse.

A previsão para a Região Metropolitana de Belém é tempo majoritariamente nublado a encoberto, com pancadas de chuvas ocorrendo durante o final da manhã e à noite. Chuvas moderadas a fortes podem ocorrer às tardes, podendo atingir acumulados de 70 mm em seis horas de evento. Por outro lado, as mínimas oscilarão entre 22 a 24 ºC e as máximas não ultrapassarão os 33 ºC

Quanto ao interior do Estado, as primeiras análises indicam que as regiões mais afetadas serão aquelas localizadas na faixa leste do estado, desde o Nordeste até o Sudeste, com especial atenção à região de Carajás. Há chances de chuvas intensas também na região do Baixo Amazonas. “É importante ressaltar que, com a evolução dos fenômenos meteorológicos, outras regiões podem ser afetadas”, destacou.

Inmet

Coordenador do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia)/ 2ºDistrito de Meteorologia de Belém, José Raimundo Abreu de Sousa, disse que fevereiro foi muito chuvoso, notadamente a partir da segunda quinzena daquele mês. “No Inmet, foram registrados, nos primeiros 15 dias, 180.0mm de chuvas. E, do dia 15 a 28, o total de chuvas foi de 433.9. Total do mês de fevereiro: 614.1mm. Foram 27 dias de chuvas, sendo a maior em 24 horas de 96.0mm”, contou.

Ele acrescentou que a previsão é de um março também chuvoso. “Não deve mudar o padrão do ocorrido nos últimos dias de fevereiro. Em nossa análise, persistirá a instabilidade alinhada a, principalmente, três fenômenos meteorológicos no estado do Pará: Zona de Convergência Intertropical, Zona de Convergência do Atlântico Sul e Vórtice Ciclônico de Altos Níveis, aumentando, de forma considerável, os volumes de chuva no decorrer do mês”, explicou.

Principalmente quando há a junção dos três sistemas alinhados intensifica e aumenta a frequência das chuvas mais generalizadas em boa parte do Estado. “Ressaltamos a cidade de Belém e região metropolitana e dando destaque Na faixa norte e litoral, onde os totais pluviométricos mensais devem variar entre 550 e 700 mm”, acrescentou José Raimundo. “Ressalta-se também grande acumulado de chuvas entre 350 a 550mm no Sudeste e Baixo Tocantins e parte da Transamazônica. Esperam-se volumes pontuais de chuva significativos com grande variabilidade espacial e temporal”, disse o coordenador do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia)/ 2ºDistrito de Meteorologia de Belém Ainda segundo José Raimundo, para o mês de março a média é de 450.3mm. “Porém, a tendência é ocorrer chuvas bem acima da média, possivelmente ao redor de 650mm”, afirmou.