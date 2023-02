Pai se joga na frente de tiros contra o filho no interior do Pará

A Polícia Civil investiga o caso de um pai que foi baleado ao se jogar na frente do filho a fim de protegê-lo contra um atirador, no município de Augusto Corrêa, no nordeste do Pará. A situação ganhou repercussão nas redes sociais desde a tarde de sábado (25), quando começaram a circular imagens do senhor atingido por disparos de arma de fogo. Uma guarnição da Polícia Militar atuou no local da tentativa de homicídio.

Segundo a Polícia Civil, "o caso foi registrado na Delegacia de Augusto Corrêa; o autor do crime foi identificado e diligências são realizadas para encontrá-lo". A situação aconteceu no bairro Lírio do Vale.

Nas imagens, aparece o senhor baleado na altura do ventre, com sangue pelas pernas, ao lado a esposa dele. A Polícia Militar compareceu ao local do fato e encaminhou as providências para atendimento ao homem ferido e o registro do caso. As imagens não serão reproduzidas por serem muito explícitas.

As primeiras informações sobre a tentativa de homicídio são de que um homem chegou à rua onde mora a família da vítima. Em seguida, entrou na casa para executar o filho. Ocorre que, ao entender a situação, o pai de família se meteu na frente do filho para protegê-lo e acabou sendo atingido por disparos de arma de fogo.

Nas redes sociais, a iniciativa do pai provocou comentários. "Dando a vida pelo filho. Que Deus proteja esse pai", escreveu um internauta. "Pai arriscando sua vida, para proteger seu filho", pontuou outro comentário.