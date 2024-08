Pai e filho na barbearia: laço familiar cultivado em cada corte

Na correria do cotidiano, encontrar tempo para momentos especiais com a família pode ser um desafio. Para Christian Braga, corretor de imóveis de 29 anos, esse desafio se transforma em oportunidade toda vez que ele leva seus filhos à barbearia, localizada na Avenida João Paulo II, em Belém.

Christian e seu filho mais velho, Guilherme Henrique, de 12 anos, entram na barbearia como parte de um ritual que há tempos se tornou um alicerce na parceria com o pai.

“Eu gosto muito desse momento com ele, quando ele demora para vir, até cobro em casa, perguntando quando vamos na barbearia”, diz Guilherme.

Christian e Guilherme após o "tapa" no visual e boas conversas (Thiago Gomes / O Liberal)

A barbearia, conhecida por seu ambiente acolhedor, é frequentada por Christian ao menos uma vez por semana. Nem sempre é possível, mas sempre que pode ele leva os filhos consigo. “É uma forma de estar com meus filhos, de conversar e compartilhar coisas simples da vida, mas que fazem a diferença. Além das boas memórias que vão ficar”, explica ele enquanto Guilherme observa o movimento com o entusiasmo típico de um adolescente.

Família cria memórias positivas enquanto cuida do visual (Thiago Gomes / O Liberal)

Cuidados além da estética

Christian, sempre elegante e atento à sua aparência, é um dos clientes mais fiéis da casa. Ele assinou um plano mensal que lhe permite visitar a barbearia quantas vezes desejar, seja para um corte de cabelo ou para sua rotina preferida: a barbaterapia com vapor de ozônio.

"É um tratamento que limpa profundamente a barba, eliminando impurezas do dia a dia, como poeira e fumaça, além de combater fungos e microbactérias, a foliculite também", descreve Marcos Grecos, o barbeiro de 28 anos, especialista que cuida da estética de Christian.

Marcos, que conquistou a confiança de Christian ao longo do tempo, se tornou uma figura essencial nesse ritual familiar. “O Christian só corta comigo, já conheço bem o estilo dele e as preferências da família. Esse tempo na barbearia é mais que um serviço, é um momento de relaxamento e conversa boa”, comenta Marcos enquanto prepara os equipamentos para mais uma sessão.

Grande família

Guilherme Henrique, por sua vez, vê na barbearia um espaço de diversão e liberdade. Frequentemente optando por cortes modernos, ele acompanha o pai e desfruta da companhia dos funcionários que já se tornaram seus amigos. “Aqui, todo mundo se conhece. É sempre bom vir e trocar ideias sobre futebol, vídeo games, e as novidades da escola”, diz o jovem estudante do 7º ano.

Enquanto Christian relaxa sob o vapor terapêutico, eles conversam sobre o próximo jogo do time do coração e sobre a última fase do jogo de vídeo game que Guilherme conseguiu vencer. São conversas simples, mas que, como ele mesmo diz, “fazem toda a diferença no nosso relacionamento”.

A barbearia, que acolheu nossa equipe de reportagem naquela tarde, não é apenas um local de estética para Christian e seus filhos. É um ponto de encontro onde o tempo se desacelera e o essencial ganha espaço: a convivência familiar.

“A vida de um corretor é corrida, não tem horário definido, temos que estar disponível quando o cliente aparecer, é nessa parte que reuniões em lugares como esse se torna tão importante, pois muitas vezes é o único momento que temos no dia”, conta o pai.

Com mais um corte finalizado, pai e filho se preparam para encarar a próxima reunião, com a certeza de que, entre o trabalho e as responsabilidades, há sempre espaço para cultivar os laços que realmente importam.