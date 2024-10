Outubro Rosa: descoberta precoce leva pacientes a tratamentos menos invasivos contra o câncer

Mais de 17 mil brasileiras serão diagnosticadas com câncer de colo do útero até 2025 de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca). No Pará, o número de casos é alarmante, com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA) reportando 433 novos casos só em 2023. Diante desse cenário, o Hospital Adventista de Belém (HAB) destaca a importância de um diagnóstico precoce e de um tratamento humanizado para transformar a jornada de pacientes como Ana Clécia Escopel.



O médico oncologista e coordenador do Centro de Oncologia do HAB, Sandro Cavallero, enfatiza a importância da detecção precoce,que pode levar a tratamentos menos invasivos e aumentar significativamente as chances de cura. “Quanto mais tardio o diagnóstico, mais difícil a situação retorna.



Para os casos avançados, a taxa de sobrevivência em cinco anos fica entre 30 e 40%. No entanto, se o câncer for identificado precocemente, as chances de a paciente estar viva e curada em cinco anos chegam a quase 100%.”,explica o oncologista.



Ele acrescenta que o diagnóstico precoce é a melhor defesa na luta contra o câncer de mama. “Mulheres a partir dos 40 anos devem realizar mamografias anualmente. Aqueles com histórico familiar de câncer de mama devem iniciar os exames antes dessa idade”, orienta Sandro, ressaltando a importância de cuidados preventivos.

Uma dor aguda na mama direita, que irradiava pelo tórax e se espalhava pelas costas, mudou completamente a vida de Ana Clécia. “Em janeiro de 2021, comecei a sentir uma dor muito forte no lado direito da minha mama. Ela se espalhava pelo tórax e pelas costas, era intensa e me assustou muito. Na época, minha família e eu morávamos na Transamazônica, onde o acesso à saúde é bem complicado.

Realizar exames anualmente e ficar atenta a sinais e sintomas ajudam no diagnóstico precoce (Divulgação/ NUCOM RAS/PA)

Decidi ir até Santarém investigar, mas não encontraram nada.”, conta Ana Clécia Escopel,de 44 anos, que naquele momento era diretora de escola e levava uma vida corrida, cheia de longas horas de trabalho e hábitos alimentares pouco saudáveis. “Com a preocupação aumentando, minha família e eu resolvemos vir para Belém, ao Hospital Adventista. Lá, comecei uma verdadeira maratona de exames. Foram quase três semanas tentando entender o que estava acontecendo. Fiz todo tipo de exame que você possa imaginar e, no meio do caminho, descobri outras condições, como gastrite e H. pylori. Mas, apesar disso, nada explicava aquela dor.”, relembra Ana Clécia.

Os meses se passaram, e a dor voltou, dessa vez mais intensa. Foi então que a paciente decidiu fazer novos exames e, finalmente, recebeu o diagnóstico que mudaria sua vida: câncer de mama. A enfermeira da oncologia do Hospital Adventista de Belém, Silma Alexandrino,enfatiza que o diagnóstico precoce é a principal arma no combate ao câncer de mama. Ela recomenda que as mulheres realizem consultas médicas, façam exames laboratoriais e pratiquem o autoexame. “O toque é simples e pode ser feitodeitada, sentada ou em pé. O importante é percorrer toda a mama com os dedos etambém examinar o mamilo. Preste atenção a alterações como espessura da pele,afundamento do mamilo, secreção ou a presença de nódulos, ou massas,” explica Silma.