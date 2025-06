Operação Verão 2025: Segup mobiliza nove mil agentes para fiscalizações durante período de férias

Com a chegada das férias e do verão amazônico, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) anunciou o início da Operação Verão 2025 no último sábado (28), considerada a maior ação do calendário da segurança pública do Pará. Com mais de nove mil agentes mobilizados para ações ostensivas em diversas localidades do estado, a operação segue até 4 de agosto.

O objetivo é reforçar e garantir a segurança da população durante o período de férias escolares, quando o fluxo de pessoas em balneários e municípios do interior se intensifica. Durante toda a operação, os agentes atuam no combate à poluição sonora, ao uso de cerol em linhas de pipa, à entrada de garrafas de vidro nas praias e em ações de enfrentamento à violência contra grupos vulneráveis, como importunação sexual contra mulheres, crianças e adolescentes.

As equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil atuam orientando os banhistas quanto aos riscos da maré, além de realizar resgates e primeiros socorros, caso necessário. A operação também intensifica fiscalizações em bares e restaurantes, além de manter rondas e patrulhamento ostensivo para inibir práticas criminosas.

A iniciativa conta também com outros órgãos vinculados à Segup, como as Polícias Militar, Civil, Científica e Penal, o Detran, a Seap, além de instituições como a Artran, Adepará, Ideflor-Bio, Guardas Municipais e a Capitania dos Portos.

Mosqueiro é um dos principais destinos

Na Ilha de Mosqueiro, um dos mais badalados destinos dos veranistas, uma estrutura do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC Móvel) está instalada no entroncamento da avenida 16 de Novembro com a avenida Beira Mar, na praia do Chapéu Virado. Nela, os agentes de segurança coordenam estratégias operacionais, acompanham ocorrências em tempo real e monitoram, por meio das câmeras de videomonitoramento distribuídas pela ilha, os principais pontos de fluxo.

Ocorrências recebidas pelo canal 190, também são direcionadas ao CICC Móvel, facilitando o acionamento das equipes que atuam em campo no distrito. Ao todo, mais de 150 agentes de segurança reforçarão o policiamento em Mosqueiro durante o mês de julho.

Em Salinas foco é prevenção nas praias

Para quem procura um banho de água salgada, Salinas é o destino certo no verão. No município, o foco é a redução de acidentes, salvamento de vidas e orientação dos banhistas nas praias, para isso o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) atua com mais de 70 militares, 15 viaturas, quadriciclos, embarcação e pickups distribuídos em postos fixos nas praias do Atalaia e Farol Velho, além de equipes de prontidão no Grupamento local.

A presença dos bombeiros nas praias ajuda a prevenir afogamentos e acidentes causados por animais marinhos ou objetos submersos. Além do resgate e dos primeiros socorros, os militares realizam ações educativas com os banhistas, orientando sobre áreas de risco e os perigos do consumo de álcool antes do banho.