Operação Tanque Cheio apura indícios de fraude entre os anos de 2017 e 2020 na Prefeitura de Óbidos

A Prefeitura de Óbidos publicou em sua conta oficial nas redes sociais que nesta quarta-feira (11) foi iniciada a operação “Tanque Cheio”, que apura indícios de fraude em licitação na gestão do ex-prefeito Francisco José Alfaia de Barros (PL) entre 2017 e 2020. Ainda segundo a postagem, o mesmo estaria contribuindo com informações, dados e documentos.

A operação é alvo de representação do Ministério Público do Estado (MPPA), que apura por meio de inquérito às suspeitas de participação de funcionários da Prefeitura Municipal de Óbidos envolvidos em um possível esquema de desvio de combustível.

Ainda segundo a postagem: "na sede da Prefeitura e Secretarias Municipais, os servidores seguem com as rotinas administrativas em horário de expediente normal, enquanto o Setor Jurídico, Administração e Finanças da PMO dão suporte às equipes da Polícia Civil no acompanhamento, busca e apreensão de arquivos referentes ao período acima citado", finaliza o comunicado.

