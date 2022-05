'Operação Impacto' conta com 1.300 policiais na Região Metropolitana de Belém

As forças de segurança do Estado do Pará dão continuidade à Operação Impacto com 1.300 agentes de segurança, sendo 1.050 policiais militares, que tem o objetivo de garantir a ordem, a paz, e a tranquilidade da população.

Na tarde desta terça-feira (17), a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), juntamente com os órgãos do Sistema de Segurança do Estado, se concentraram em frente ao mercado de São Brás, para dar continuidade à operação.

Mais de 350 viaturas de vários órgãos de segurança estão nas ruas da Região Metropolitana de Belém para o combate da criminalidade e redução da violência.