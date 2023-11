Operação Finados: PRF registra 10 acidentes com 1 morte e 10 feridos no Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a Operação Finados 2023, que começou na última quarta-feira (1º) e terminou no domingo (5), contabilizou uma morte em dez acidentes registrados nas estradas e nas rodovias federais do Pará. Dentre essas ocorrências, dez pessoas se feriram e quatro desses acidentes foram considerados graves. O intuito da ação da PRF era coibir atitudes proibidas ao volante, a fim de oferecer segurança para motoristas e passageiros em locais críticos que possuem maior incidência de infrações e acidentes.

Durante os cinco dias de operação, a PRF fiscalizou 1.202 veículos e 1.320 pessoas, com a realização de 652 testes de alcoolemia (bafômetro), com um total de 10 pessoas autuadas por combinar álcool e direção. Segundo a polícia, as outras infrações mais observadas foram a ultrapassagem em local proibido e não utilização do capacete e cinto de segurança – com totais de 259, 41 e 35 autuações, respectivamente.

O reforço nas fiscalizações combinadas com as ações de educação para o trânsito resultou na redução de 9% no número de acidentes, 20% no número de acidentes graves, 80% no número de mortes e 38% no número de pessoas feridas, em comparação ao ano passado.



Já no combate à criminalidade, 42 pessoas foram detidas. Sendo essas três por alcoolemia, 31 por crimes ambientais e oito por outros crimes. Além disso, foram apreendidos 111,09 m³ de madeira e uma arma de fogo.