PRF apreende 112 kg de maconha e prende homem por tráfico de drogas em Altamira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 112 kg de maconha, na noite de domingo (29), durante fiscalização na BR-230 em Altamira, no sudoeste do Pará. Um homem foi preso no caso. A PRF estima que o prejuízo causado pela apreensão tenha sido de mais de R$ 242 mil para o crime organizado.

Segundo a polícia, por volta das 21h30, a equipe abordou um veículo no quilômetro 630 da rodovia federal. Durante os procedimentos de fiscalização, os agentes solicitaram ao motorista os documentos pessoais e do veículo. Nesse momento, os policiais notaram um grande volume de encomendas no interior do automóvel.

Questionado sobre a viagem e as bagagens, o condutor informou que havia viajado até Santarém, no oeste do Estado, para visitar familiares e que, naquele momento, estava se dirigindo a Anapu, onde mora. Porém, o motorista não soube informar o conteúdo das encomendas e afirmou que não era o proprietário.

Na verificação dos itens obrigatórios do veículo, a equipe solicitou ao condutor que abrisse o porta-malas. Ao fazê-lo, a equipe sentiu um forte odor. Perguntado sobre os pacotes que estavam sendo transportados no porta-malas, o condutor não soube informar o conteúdo e disse que o destinatário seria um homem da cidade de Anapu

Ao inspecionar um dos pacotes, a equipe identificou que o conteúdo das embalagens era uma substância análoga à maconha. Foram encontrados dentro do veículo 109 tabletes, totalizando 112 kg. Por conta disso, ele foi preso e encaminhado à Polícia Civil de Altamira para a realização das medidas cabíveis, em tese, por tráfico de drogas.