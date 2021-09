Operação 7 de Setembro, do Detran, vai garantir segurança da população

Com informações da Agência Pará

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup), iniciou, nesta sexta-feira (3), a Operação 7 de Setembro, que segue até o próximo dia 9, na quinta-feira, e tem o objetivo de garantir a segurança viária da população na capital e no trânsito de acesso aos balneários mais procurados pela população.

A operação mobiliza 220 agentes de fiscalização de trânsito, distribuídos pelos municípios de Marapanim, Vigia, Prainha, Marabá, Goianésia do Pará, Igarapé Miri, Palestina do Pará, Santarém, Uruará, Itaituba, Conceição do Araguaia, Redenção, Altamira, Salinas, Santa Bárbara, Abaetetuba, Barcarena, Soure, Bragança, Marituba, Acará, Breves, Tucuruí e Ourilândia do Norte.

Segundo o governo do Estado, as ações vão controlar o trânsito por meio da interdição e desobstrução de vias, e realização de operações que visam garantir a segurança viária da população, como a Lei Seca em Salinópolis e Santa Bárbara, e a Operação Duas Rodas, em Bragança, para a segurança de motociclistas, assegurando o uso dos equipamentos, a documentação correta e a identificação de motos com registro de furto e roubo, coibindo práticas criminosas.

O coordenador de operações e fiscalização de trânsito do Detran, Ivan Feitosa, adianta que o órgão estará atuante e atento às possíveis manifestações que poderão ocorrer no período. "Devido ao apelo popular que a data possui, as equipes estarão atentas para coibir práticas que coloquem em risco a segurança da população no trânsito e possam causar acidentes".