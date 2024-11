Ônibus que transportava trabalhadores pega fogo em Vila do Conde

Na noite da última sexta-feira (29/11), moradores registraram o momento em que um ônibus pegou fogo no município de Barcarena, região metropolitana de Belém. Tudo aconteceu na região de Vila do Conde, em frente a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Nas imagens é possível ver o veículo tomado pelas chamas e um carro do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBM), ao lado, tentando controlar o fogo.

Segundo informações dos moradores que registraram o momento,o ônibus transportava os funcionários que trabalham no porto da Companhia Docas do Pará (CDP) e na empresa Hydro. Em nota, os bombeiros informaram que não houveram vítimas. "O Corpo de Bombeiros Militar informa que atendeu a ocorrência e controlou as chamas. Não houve vítimas", destaca.