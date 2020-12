Onça da espécie suçuarana foge de zoológico em Santarém

Equipes da Polícia Ambiental, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, do Zoológico da Unama e até um ex-funcionário estão mobilizados na busca de uma onça da espécie suçuarana (ou onça-parda), que fugiu da jaula do zoológico de Santarém, oeste do Pará, na última segunda-feira (14). Acredita-se que o animal esteja nas matas do bairro da Marinha.

A onça, que atende pelo nome de “Zoinho”, é um macho adulto, com idade entre 7 e 8 anos. "Zoinho" foi resgatado em Oriximiná, junto com um irmão em 2011 após sofrerem maus tratos. Em entrevista ao portal G1, o biólogo Sidcley Matos explicou que o animal é um felino com comportamentos noturnos de caça, por isso é raro encontrar a onça caçando durante o dia.

“Durante a noite a atividade desses animais são intensas. As presas principais são veados e mamíferos pequenos. O contato com o ser humano é pouco raro, pois quando esses animais veem os seres humanos eles tendem a fugir. A orientação é: ao avistar o animal, se afaste e acione os órgãos competentes para que seja feito o resgate”, disse Sidcley, que foi o primeiro profissional que cuidou da onça quando ela foi resgatada.

Nota

"A equipe do Zoológico realizou buscas em toda área interna para verificar se o animal estava por perto e acionou os órgãos ambientais (Polícia Ambiental, Semma, Corpo de Bombeiros e Ibama) e estão, junto com as equipes de tratadores e veterinários do Zoológico, realizando buscas pela região.

Ressaltamos que todos os nossos esforços estão direcionados em resgatar o animal."