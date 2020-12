Oferta de vagas da rede pública deve ser oficializada em 2021

Das 166 mil novas vagas abertas na rede estadual de educação, disponibilizadas para a pré-matrícula, 35 mil já foram previamente preenchidas. A informação é da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), que divulgou o balanço no final da manhã desta terça-feira (28). O órgão reitera que o período de pré-matrícula continua até dia 9 de janeiro de 2021, pelo site (www.seduc.pa.gov.br) e pela Central de Atendimento (0800-280-0078). A expectativa é de que, até o final deste processo, todas as novas vagas ofertadas sejam preenchidas.

Neste momento, a demanda é exclusiva para alunos que ainda não fazem parte da rede estadual de ensino, que, atualmente, tem 576 mil alunos regularmente matriculados nas 927 escolas em todas as regiões do Pará. Somente ao final do processo de pré-matrícula será possível saber qual a quantidade de vagas ofertadas ao público amplo. No dia 10 de janeiro, já começa a fase de confirmação de matrícula.

Por conta da pandemia de covid-19, todos os alunos da rede estadual matriculados em 2020 serão rematriculados em 2021, na série subsequente. Ou seja, passarão de ano, se obedecerem a alguns critérios específicos. Caso o aluno queira ser transferido para outra escola, deverá procurar a secretaria da escola na qual está matriculado para fazer essa solicitação.

A Secretaria Municipal de Educação de Belém (Semec) informa que ainda encontra-se no período de confirmação e remanejamento de matrículas de alunos que já estudam na rede municipal. Essa etapa segue até o dia 30 de dezembro. A próxima etapa, que será a de pré-matrícula de alunos especiais e alunos novos, ocorre entre os dias 11 e 13 de janeiro de 2021. A rede da capital teve 73 mil alunos matriculados em 2019.

A pré-matrícula municipal para Educação Infantil e Fundamental (Ciclos I, II, III e IV – anos iniciais) e EJA, ocorre de 14 a 22 de janeiro de 2021. A confirmação da pré-matrícula, que é realizada nas escolas, ocorre de 11 a 29 de janeiro de 2021. Caso haja uma sobra de vagas, haverá uma oferta nos dias 1 e 2 de fevereiro de 2021.

Até esta quarta-feira (30), a Rede Municipal de Educação estará na fase de confirmação de alunos remanejados. Considerando a movimentação de alunos nas escolas de origem e destino, ainda não é possível obter as informações relativas à quantidade de vagas, por Unidade de Ensino, dado a constante movimentação dos alunos no sistema, o que geraria a imprecisão das informações prestadas.