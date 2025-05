Obras do Terminal Hidroviário de Breves avançam e garantem segurança e conforto

Com mais de 52% dos serviços executados, o novo Terminal Hidroviário de Breves, na ilha do Marajó, vai proporcionar aos passageiros mais conforto e segurança - no embarque e desembarque. Além de fortalecer a infraestrutura portuária da região.

Com investimento superior a R$ 13 milhões, o espaço terá áreas de embarque, desembarque, guichês para venda de passagens, banheiros, lojas, restaurantes, decks e espaços para eventos culturais.

A obra é executada pela Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará (CPH), e já está na finalização das alvenarias, com emboço e reboco - etapas que preparam a parede para revestimento; também, o pavimento superior, inferior e mezanino, além das construções das áreas das lanchonetes e guichês.

O presidente da CPH, Hilton Aguiar, destaca que o novo espaço vai beneficiar o comércio local e a qualidade do serviço prestado para a população. “Esse Terminal terá um papel fundamental para cidade de Breves e toda a região do Marajó, por sua localização estratégica, ele irá garantir mais conforto e segurança aos passageiros. Além de fortalecer o turismo e a economia da região".

Flutuante

A obra naval está na finalização da estrutura, com um flutuante e uma rampa metálica que estão sendo construídos em Breves, no Marajó. Uma segunda etapa está sendo construída em um estaleiro em Ananindeua - que, após a conclusão das obras, será levado para o município marajoara

Mobilidade

O novo terminal vai ajudar no embarque e desembarque dos passageiros e produtores que utilizam as embarcações que chegam e saem das regiões.