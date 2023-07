Obras do Hospital Público da Mulher estão 85% concluídas

O Hospital Público da Mulher Senhora de Nazaré, localizado em Belém, já está com 85% de suas obras concluídas. A unidade é a primeira do Pará voltada exclusivamente para o público feminino. Nesta semana, o secretário-adjunto de Obras do Estado (Seop), Valdir Acatauassú, visitou as instalações do prédio para fiscalizar o andamento das obras e alinhar, junto à empresa executora, o andamento das futuras frentes de trabalho. O prédio fica localizado na avenida Gentil Bittencourt e irá contribuir para a assistência à saúde da mulher e redução de fluxo em outras unidades.

“Um hospital exclusivo para mulheres, que atende vivamente as doenças femininas e que nunca foi pensado, hoje, está se tornando uma realidade. Já estamos em fase de acabamentos com o cronograma de conclusão da obra para ainda este ano”, declarou o gestor da Seop.

Gerenciados pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), os serviços estão na fase de acabamento e revestimento, bem como as instalações elétricas, hidráulicas, ligações de incêndio e instalação dos forros, executados por cerca de 250 trabalhadores.

Com mais de 17 mil metros quadrados, o prédio possui 11 andares - todos já com a estrutura finalizada, para atendimentos de urgência e emergência, consultas, ala de diagnósticos por imagem, atendimento ambulatorial e salas para consultas. Além disso, o hospital oferecerá a quantidade de 120 leitos com serviços para atendimentos e diagnósticos especializados em ginecologia (geral, climatério, infanto puberal e colposcopia), mastologia, infectologia, endocrinologia, uroginecologia, reumatologia e dermatologia, abrangendo urgência e emergência.

A unidade também vai prestar assistência às vítimas de violências sexual e doméstica, visando agilizar o processo de operacionalização do acesso qualificado à Rede de Atenção à Mulher.