O Liberal chevron right Pará chevron right

Obras do Hospital Materno Infantil de Breves alcançam 72% de execução no Marajó

Unidade terá estrutura moderna com UTI neonatal e quartos PPP, beneficiando milhares de famílias de Breves e municípios vizinhos

Agência Pará

As obras do Hospital Materno Infantil de Breves, no arquipélago do Marajó, já atingiram 72% de execução física e 75% de repasse financeiro. Com investimento superior a R$ 19,5 milhões, fruto de convênio entre o Governo do Pará e a Prefeitura de Breves, a unidade deve ser entregue até 2026, ampliando a rede pública de saúde e oferecendo atendimento especializado para mães e crianças de Breves e de municípios vizinhos como Anajás, Bagre, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel.

O hospital terá capacidade para 30 leitos de internação geral e 10 leitos de UTI neonatal – sendo quatro de UTI, quatro de UCI e dois de UCI Canguru, além de área de isolamento. A unidade contará ainda com 10 quartos PPP (Pré-parto, Parto e Pós-parto), alinhados às diretrizes da Rede Cegonha, que promove um atendimento mais humanizado.

A estrutura será equipada com quatro consultórios, serviços de ultrassom, eletrocardiograma, tomografia e quatro salas cirúrgicas, garantindo suporte multidisciplinar à saúde materno-fetal e neonatal.

Fortalecimento do SUS no Marajó

A secretária de Estado de Saúde Pública, Ivete Vaz, destacou o impacto da obra na descentralização da assistência.

“Esse hospital representa o compromisso do Governo do Pará em ampliar a rede de assistência especializada à saúde da mulher e da criança. Estamos garantindo uma estrutura moderna, segura e adequada, que vai fortalecer o atendimento no Marajó e oferecer um cuidado de qualidade mais próximo da população”, afirmou.

O governador Helder Barbalho ressalta que o investimento no Hospital Materno Infantil de Breves integra a estratégia do Estado em estruturar a saúde pública na região, reduzindo a necessidade de deslocamento até Belém para atendimentos de alta complexidade.

Expectativa da população

Moradores de Breves e de cidades vizinhas acompanham com expectativa a entrega da unidade. A babá Luciene Medeiros, de 24 anos, avalia que o hospital “vai ajudar muitas pessoas que ainda pensam em ter filhos” e oferecerá “uma boa estrutura”.

A estudante de Pedagogia Saynara dos Santos Macedo, de 26 anos, lembrou das dificuldades enfrentadas em gestações anteriores e afirmou que o hospital será fundamental para garantir um tratamento mais adequado. “Com certeza vai trazer um atendimento muito melhor para a recuperação de muitas mães e crianças”, disse.

Já Maria Lima, empregada doméstica de 21 anos, destacou a importância social da obra. “A gente coloca uma expectativa muito grande porque é muito sonhado ter uma unidade hospitalar infantil para acolher, tanto nós, mães e mulheres, quanto as nossas crianças”, afirmou.

Com mais de 70% de execução, o Hospital Materno Infantil de Breves avança para se tornar um marco na assistência materno-infantil no Marajó. A iniciativa do Governo do Pará reforça o compromisso em investir em infraestrutura de saúde, ampliando o acesso da população e fortalecendo o Sistema Único de Saúde (SUS) em regiões de difícil acesso.

