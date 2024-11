O que perguntar ao vendedor quando comprar um carro usado?

Uma alternativa para aqueles que desejam comprar um carro em um valor mais acessível tem sido o investimento em carros seminovos. No entanto, para evitar futuros transtornos, essa compra precisa ser feita com atenção e requer alguns cuidados.

Para esse processo de compra, existem algumas informações que podem ajudar o comprador a verificar se o carro está em boas condições de venda. Ter conhecimento do real estado do veículo impede de se ter futuros desapontamentos.

Confira a seguir uma lista de questões básicas e a importância de fazê-las:

1. Qual o histórico do carro?

Veículos utilizados para táxis, transporte de aplicativos, locadoras, entre outras possibilidades de uso, facilitam o desgaste do carro. É importante verificar as condições que o veículo se encontra, qual foi o uso dele e quantas pessoas já o utilizaram.

2. Como está a documentação?

Perguntar sobre a documentação do veículo e possíveis multas em aberto, possibilitam uma informação essencial na compra.

3. Qual a quilometragem do veículo?

A quilometragem é a quantidade de quilômetros rodados pelo carro, sendo assim ela indica se o veículo foi muito exigido e se está bem conservado. Contudo, é importante ficar atento a adulterações no odômetro, o aparelho que faz a medição da quilometragem.

4. O carro já passou por acidentes?

Ser informado se o veículo já passou por acidentes ou por reformas grandes possibilitam verificar quais condições o carro se encontra, se está com algum defeito ou se precisa de reparos imediatos. Em alguns casos, carros seminovos ainda estão no período de seguro, o que garante mais segurança na compra.

5. Qual o motivo da venda?

Pergunte qual a razão do vendedor está se desfazendo do veículo, assim será possível examinar algumas pistas sobre a condição do carro, possíveis problemas mecânicos ou inconveniências no uso.