Financiamento de veículos no Pará cresce quase 30% em setembro em comparação ao ano passado

Em setembro deste ano, o Pará foi responsável pelo financiamento de 18,5 mil veículos, entre novos e usados, segundo dados da B3, empresa do mercado financeiro. No total, o estado teve um crescimento de 28,6% no número de financiamentos na comparação com o mesmo período de 2023, mas queda de 4,4% em relação a agosto deste ano.

Nos segmentos de automóveis leves, como carros, a alta foi de 30,1% ante o mesmo período do ano passado e queda de 0,2% em comparação com agosto. No financiamento de motos, foi registrado aumento de 28,1% na comparação com setembro de 2023 e uma diminuição de 7,6% em relação ao mês anterior.

Já o número de financiamentos de veículos pesados ​​- como ônibus, tratores e caminhões - foi 19,3% maior do que no mesmo período do ano passado e 0,7% menor do que em agosto.

Elton Corrêa, especialista em vendas e proprietário de uma entrega de veículos de Belém, afirma que houve um crescimento de 20% em um ano no número de veículos financiados pela empresa. A venda de motos, segundo ele, teve destaque na ampliação do financiamento.

De acordo com ele, a liberação da moto como opção de trabalho para motoristas de aplicativos motivou o crescimento da procura. “Vendemos muito para pessoas que vão trabalhar de moto uber. (...) Com o aumento dos combustíveis, as pessoas estão optando pelas motos”, explica Corrêa.