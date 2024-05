Pará teve alta de mais de 50% na venda de carros em abril, mostra pesquisa

O número de carros novos vendidos no Pará em abril deste ano chegou a 3.306 unidades, incluindo automóveis e comerciais leves. Este resultado representa uma alta de 52,77% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram emplacados 2.164 novos carros. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Só de automóveis foram 2.207 unidades vendidas no mês passado. Quando comparado com abril de 2023, quando foram vendidos 1.520 automóveis, o reajuste foi de 45,19%. Já no caso dos comerciais leves, houve um aumento de 70,65%, com os números passando de 644 em abril do ano passado para 1.099 em abril deste ano.

A Fenabrave também faz uma relação mensal. Na comparação com o mês de março de 2024, os resultados de abril também foram positivos: alta de 14,29% nos automóveis, de 20,9% em relação aos comerciais leves, e de 16,41% no total, somando os dois tipos de carros. Em março deste ano, respectivamente, os números ficaram em 1.931, 909 e 2.840.

Motocicletas

O mercado das motocicletas também apresentou reajustes no emplacamento. Em abril do ano passado foram vendidas 6.761 unidades, passando para 11.449 em abril deste ano, o que representa uma alta de 69,33% no período. Em relação ao mês anterior, o percentual ficou positivo na casa dos 15,18%, já que, em março, foram emplacadas 9.940 novas motocicletas no Pará.

Outros veículos

A pesquisa também apresenta os números de vendas de caminhões e ônibus. No primeiro caso, houve uma alta na comparação entre março e abril deste ano, quando foram vendidos, respectivamente, 117 e 140 veículos - o percentual ficou positivo em 19,65%. Mas, quando é feita uma relação com abril do ano passado, o cenário é de queda, na casa dos 13,04%. Naquele mês, foram emplacados 161 novos caminhões.

Já no caso dos ônibus, o número de emplacamentos passou de 35 em abril do ano passado para 26 em março deste ano e 24 no mês passado. Sendo assim, os resultados ficam negativos. No comparativo anual, a taxa foi de -31,42%, enquanto, na comparação mensal, o resultado foi de -7,69%. Somando os dois segmentos, houve queda de 16,33% entre abril de 2023 e abril de 2024 e alta de 14,69% entre março e abril deste ano.

No total, com a soma de todos os veículos, a categoria “outros” e ainda os implementos rodoviários, o resultado do Pará ficou em 15.205 em abril deste ano, uma alta de 15,04% em relação a março e de 62,2% na comparação com abril de 2023, quando foram emplacadas 9.374 unidades. Em março, o número havia ficado em 13.217.

Emplacamento de veículos no Pará

Total

Abril/23: 9.374

Abril/24: 15.205

Variação: 62,2%

Mar/24: 13.217

Abril/24: 15.205

Variação: 15,04%

Automóveis

Abril/23: 1.520

Abril/24: 2.207

Variação: 45,19%

Mar/24: 1.931

Abril/24: 2.207

Variação: 14,29%

Comerciais leves

Abril/23: 644

Abril/24: 1.099

Variação: 70,65%

Mar/24: 909

Abril/24: 1.099

Variação: 20,9%

Motocicletas

Abril/23: 6.761

Abril/24: 11.449

Variação: 69,33%

Mar/24: 9.940

Abril/24: 11.449

Variação: 15,18%

Caminhões

Abril/23: 161

Abril/24: 140

Variação: -13,04%

Mar/24: 117

Abril/24: 140

Variação: 19,65%

Ônibus

Abril/23: 35

Abril/24: 24

Variação: -31,42%

Mar/24: 26

Abril/24: 24

Variação: -7,69%

Fonte: Fenabrave