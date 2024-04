Vendas de veículos novos cresce 5,3% em março deste ano, aponta Fenabrave

As vendas de veículos novos no Pará seguiram o ritmo de crescimento registrado nos meses anteriores e tiveram um aumento de 5,38% em março deste ano em comparação com o mesmo período de 2023, conforme aponta o levantamento feito pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) . O emplacamento de automóveis no Estado fechou com uma variação positiva de 23,56% e ficou, mais uma vez, superior à média nacional, que foi de 13,87% no acumulado de 2024 em relação ao ano anterior.

No comparativo entre o acumulado de 2023 e 2024, os resultados positivos foram nos segmentos de carros e comerciais leves, com aumento de 14,63% nas vendas, e de motos, com 30,44%. Já os caminhões e ônibus registraram um recuo de 33,52% no mesmo período.

O primeiro trimestre deste ano fechou com 37.420 veículos novos vendidos contra 30.286 unidades comercializadas no ano anterior. Somente em março de 2024 foram emplacados 13.217 automóveis. Na comparação mensal, as vendas se mantiveram estáveis, com um saldo positivo de 155 veículos vendidos, o que representa um aumento de 1,19%. Em março, o destaque foi para motos, com 9.940 unidades emplacadas no Estado.

VEJA MAIS

Dados nacionais

Segundo o relatório da associação de concessionárias, em março deste ano, foram vendidos 187,7 mil veículos em todo o país, um crescimento de 13,6% sobre fevereiro, mas queda de 5,6% ante o mesmo mês do ano passado.

No mês passado, todos os segmentos analisados pela Fenabrave, incluindo motocicletas e implementos rodoviários, mostraram crescimentos na comparação mensal. Em relação ao mês de março de 2023, os avanços foram registrados apenas nos segmentos de caminhões (+3,4%) e motos (+4,6%). Pontualmente, os caminhões somaram 9,7 mil emplacamentos, crescimento de 18,3% na base mensal, reduzindo a queda no trimestre para 5,6%.

Emplacamentos em março de 2024 no Pará

Carros: 1.931

Comercial Leve: 909

Caminhão: 117

Ônibus: 26

Moto: 9.940

Implemento rodoviário: 107

Outros: 187

Total: 13217

Fonte: Fenabrave