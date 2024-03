Receita Federal recebe propostas para leilão de carros a partir de R$ 3 mil

Começou nesta terça-feira (27) a fase de propostas de valor do último Leilão da Receita Federal com mercadorias e veículos apreendidos ou abandonados no Aeroporto de Guarulhos. As propostas podem ser feitas até as 20h desta quarta-feira (27), de forma online. A classificação será divulgada às 9h do dia 28, com início dos lances às 10h.

São 129 lotes no total, que incluem carros usados, smartphones, notebooks, videogames, câmeras fotográficas e uma série de outros itens. O leilão será realizado de forma eletrônica.

De acordo com a Receita Federal, os lances devem ser feitos para os lotes fechados, isto é, um conjunto de determinados itens. O lote mais barato é o de número 118, que pode ser arrematado a partir de R$ 200 e contém uma caixa de som.

O lote mais caro é o de número 51, que pode ser adquirido por, no mínimo, R$ 1,5 milhão. Ele conta com duas brocas para perfuração e mais de 50 mil displays para celulares. Esse lote só pode ser arrematado por pessoas jurídicas.

A Receita Federal informa, por exemplo, que nos lotes 41, 42, 44, 45 e 46, é possível arrematar carros a partir de R$ 3 mil. No lote 47, é possível arrematar uma mesa de som a partir de R$ 8 mil. No lote 57, é possível arrematar um casaco da marca Fendi a partir de R$ 12 mil.

As pessoas físicas só podem fazer lances para os lotes: 68, 69, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 124, 125, 126 e 129. Já as pessoas jurídicas podem apresentar propostas de compra para todos os lotes.

A participação no leilão eletrônico por pessoas físicas e pessoas jurídicas se dará por meio do serviço “Sistema de Leilão Eletrônico”, acessado via Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) mediante o uso de identidades digitais da conta gov.br com nível de confiabilidade Prata ou Ouro.

Entre os itens disponíveis há mouses; notebooks; acessórios para smartphones; smartphones; fones de ouvido com fio; cabos elétricos; bolsas; carteiras; maletas; baterias para drone; poltrona reclinável.

Quem pode participar

Para participar do leilão é preciso ser maior de 18 anos ou pessoa emancipada; ser inscrito no Cadastro de Pessoas Física (CPF); ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Já as pessoas jurídicas, precisam ter cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ); ou, no caso do responsável da empresa ou de seu procurador, ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Como participar

O interessado precisa seguir os seguintes passos: entre 26 e 27 de março, observando os horários estabelecidos pela Receita, acessar o Sistema de Leilão Eletrônico por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

É preciso selecionar o edital do leilão em questão, de número 0817600/000001/2024 - AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO; escolher o lote em que se quer fazer o lance e clicar em "incluir proposta"; aceitar os termos e condições apresentados pelo site da Receita; e incluir o valor proposto (que, necessariamente, deve ser maior do que o valor mínimo estabelecido pela Receita), e salvar.