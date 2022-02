O Liberal reforça interação com leitores

Como parte do projeto "Café com a Redação", um grupo de 9 assinantes de O Liberal visitou, nesta quarta-feira (23), a sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco. Na ocasião, eles conheceram a Redação e outros setores do jornal e trocaram ideias com gestores de diferentes áreas. Os assinantes interagiram com o diretor de Conteúdo, Daniel Nardin, e o gerente de Mercado Leitor, Sérgio Oliveira. Na programação, foi comentado que o jornal investe em maior interatividade com os leitores e, entre eles, os assinantes, das diversas plataformas de O Liberal. Além do espaço de comentários nas redes sociais do grupo, será disponibilizado um e-mail para que os leitores possam enviar comentários e opinião sobre diversos assuntos, críticas e sugestões. O e-mail é o leitor@grupoliberal.com

Interação

Daniel Nardin destacou que os encontros do "Café com a Redação", que já está na terceira edição, integram uma estratégia de maior diálogo com os públicos envolvidos nas diversas plataformas do Grupo Liberal. Uma delas, por exemplo, é o encontro com os vendedores de jornal avulso, em que esses profissionais relatam aos gestores do Grupo possíveis melhorias e abordagens nas edições diárias.

“Temos tecnologia e uma área de Estratégia Digital que nos permite mensurar em tempo real nossos acessos nas redes sociais e no site de OLiberal.com, que mostra nossa liderança de audiência. Mais que isso, nos mostra os assuntos que tem maior interesse dos leitores e relevância jornalística. Isso nos ajuda muito, inclusive na construção das pautas que produzimos. O diálogo com assinantes é mais um passo nesse caminho de construção conjunta, numa conversa olho no olho e de muito aprendizado”, disse Nardin. O jornalista destaca ainda que As conversas garantem indicativos sobre o que pode melhorar, pode corrigir. “E nessa troca todos nos dão boas sugestões, inclusive, em todas as áreas; então, esse diálogo tem sido muito produtivo e tem sido bastante importante para a gente ter esse trabalho de melhoria permanente e aperfeiçoamento da produção de conteúdo".

Gerações

O procurador de Justiça do Ministério Público do Pará (MPPA), Waldir Macieira, integrou o grupo visitante à Redação. Ele é asssinante do jornal há 15 anos e gosta de conferir a versão digital e a edição do jornal impresso. "Eu leio O Liberal há muito tempo. Lembro que eu era estudante de Direito e a primeira vez que estive na Redação do jornal foi em julho de 1987, e fomos recebidos pela então chefe de Reportagem, Ana Diniz, que nos mostrou o jornal ainda no prédio da Gaspar Vianna", declarou Macieira.

Ele é um leitor assíduo das colunas de O Liberal, em especial, do "Repórter 70". "Tem gente que lê a capa e parte logo para conferir o "Repórter 70", atesta. Waldir Macieira avaliou a iniciativa como ótima, inclusive, com a participação da filha Marina, de 13 anos. O procurador apresentou sugestões para os gestores do jornal. “Sabemos que estamos sendo ouvidos e isso é muito importante, mostra valorização do leitor”, avalia.

Assinantes de O Liberal visitam instalações do jornal (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Para o professor Glauco Esteves, assinante de O Liberal há 15 anos, a leitura escrita desenvolve muito a parte mental, "e o jornal tem boas fontes, boas informações e bons conteúdos para quem lê, tem credibilidade". Glauco disse ter sido esta a primira vez dele no jornal. "Eu gostei de conhecer a Redação, o Parque Gráfico, com a impressora; ver onde é produzido o jornal que eu leio em casa todos os dias".

"Eu amei a visita", destacou a assinante Anna Gabriella Oliveira. "A gente como assinante nem imagina o que acontece, quantas pessoas trabalham e o fluxo de informações do processo do jornal", disse, observando ter gostado muito de connhecer a impressora. Anna Gabriella afirmou que "O Liberal faz parte da minha memória afetiva, porque, por exemplo, aos domingos, eu sempre via o meu pai lendo o jornal na cabeceira da mesa, e depois a gente cresce e adquire esse hábito, é cultural".

O gerente de Mercado Leitor de O Liberal, Sérgio Oliveira, destacou que a visita dos assinantes é "uma ação de relacionamento com o público, para que ele apresente sugestões, elogios e críticas sobre o conteúdo, e isso é muito importante para todos nós", afirma.