Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

O Brasil que a COP30 precisa enxergar

Perpétua Almeida

A COP30 não é apenas a COP na Amazônia, mas a primeira dentro da floresta. Isso carrega um simbolismo poderoso. Pela primeira vez, os debates sobre o futuro acontecem onde a natureza pulsa. O desafio é dar voz às populações que ali vivem, compreender seus modos de vida e descobrir como podem trilhar o caminho do desenvolvimento. 

Como amazônida, filha de seringueiro, nascida no Acre e a última de 15 irmãos, sei o que significa viver da floresta, com a floresta, e o quanto as comunidades tradicionais dependem dela para sobreviver. Mas o desafio da sustentabilidade é enorme e precisa de investimentos. Afinal, o desenvolvimento sustentável tem custo alto. 

O Brasil se tornou potência no agronegócio não apenas pela fertilidade de suas terras, mas por décadas de investimento público que impulsionaram o setor. Da mesma forma, a sustentabilidade na floresta precisa ser sustentada, porque mantê-la em pé exige pesquisa e desenvolvimento e, claro, a participação ativa do setor industrial.

A indústria, aliás, não é vilã quando se fala em aquecimento global. Pelo contrário: é dela que surgem grandes transformações. O processo de descarbonização começa no chão de fábrica. Na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), mostramos que é possível alinhar desenvolvimento sustentável com inovação, tecnologia e geração de emprego.

Em Belém, apresentamos exemplos vindos da própria Amazônia. Um deles é o mapeamento da bioindústria da região, que já identificou mais de 11 mil empreendimentos que transformam produtos da floresta em desenvolvimento local. Estamos identificando onde estão esses negócios, quantas famílias vivem deles, o que é extraído e quais são seus potenciais e gargalos. Com isso, poderemos medir o quanto essas cadeias geram de renda e contribuir para políticas públicas mais eficazes. 

Ainda há desafios a superar, é claro: infraestrutura, acesso a mercados, investimentos e regulamentações adequadas. Hoje, por exemplo, utilizamos menos de 20% do fruto do açaí — o restante é descartado. Com os investimentos certos, poderemos desenvolver tecnologias que aproveitem esse resíduo, transformando-o em novos produtos e oportunidades para a população. 

Nosso pavilhão na COP apresentará ao mundo um café produzido no extremo ocidente da Amazônia brasileira por uma cooperativa de agricultores familiares que utilizam energia solar e cultivam áreas antes degradadas. Com apoio da ABDI, o Complexo Industrial do Café do Juruá agrega valor ao produto local e é um exemplo de que, quando unimos inovação e investimentos públicos, criamos oportunidades reais, fortalecendo toda uma cadeia.

Outro destaque é o Recircula Brasil, reconhecido pela ONU como a única plataforma capaz de rastrear todo o ciclo do plástico — da origem ao retorno à indústria. Por meio de notas fiscais eletrônicas, a plataforma já certificou cerca de 50 mil toneladas de plástico. Agora, expandiremos essa experiência para outros materiais, como alumínio, vidro, tecidos e papel, mostrando que é possível praticar a economia circular “do berço ao berço”.
Esses são exemplos do esforço brasileiro para tornar a indústria mais sustentável. A COP30 acontece em uma Amazônia feita de gente: de mulheres e homens que cultivam, de comunidades que preservam, de povos que carregam saber ancestral sobre o uso equilibrado dos recursos naturais. Essas vozes amazônidas querem - e merecem - estar no centro das decisões, construindo caminhos para um desenvolvimento que não exclui, mas inclui.


Perpétua Almeida
Diretora de Economia Sustentável e Industrialização da ABDI

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

COP 30

BB quer assinar operação de R$ 700 mi para macrodrenagem com Pará durante COP 30

Essa operação se adequa à linha de financiamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

12.11.25 16h13

TELEVISÃO

Pará em destaque: Programa da Holanda grava em Belém e Barcarena

Produção mostra a cultura, natureza e o potencial sustentável da Amazônia, com gravações realizadas em Belém e Barcarena

12.11.25 15h51

CORRIDA

Circuito de corridas do Sesi chega a Castanhal no dia 30 de novembro

As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de novembro

11.11.25 11h47

PARÁ

Pará firma cooperação socioambiental com Hydro para combate às queimadas

O acordo contempla ainda ações voltadas à gestão de resíduos sólidos urbanos em Belém e à capacitação de servidores da Semas

11.11.25 11h42

MAIS LIDAS EM PARÁ

VESTIBULAR

UFPA abre inscrições para o Processo Seletivo 2026; veja como participar

As inscrições encerram às 17h do dia 17 de dezembro de 2025

12.11.25 8h47

PARÁ

UFPA adia início das inscrições do Processo Seletivo 2026; veja a nova data

Até o momento, a UFPA não informou se o cronograma das demais etapas do PS 2026 sofrerá alterações em decorrência do novo início das inscrições

24.10.25 19h38

PARÁ

UFPA anuncia data das inscrições para o Processo Seletivo 2026; saiba quando

Neste ano, estão sendo ofertadas sete mil e setenta e cinco (7.075) vagas de graduação, na modalidade presencial, e cento e noventa e duas (192) vagas adicionais, reservadas e destinadas a pessoas com deficiência (PcD), distribuídas em 192 cursos, nos doze campi da Universidade

20.10.25 18h05

GRADUAÇÃO

Confira o cronograma dos processos seletivos 2026 das universidades públicas do Pará

A pouco mais de um mês para o Enem, algumas universidades públicas que utilizam a nota da prova como critério de avaliação já definiram os cronogramas de seus processos seletivos

22.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda