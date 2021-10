VÍDEO: Nuvem provoca tempestades com ventos fortes e chuva de granizo no Pará

Moradores dos municípios de Óbidos, Juruti e Prainha, no oeste paraense, foram surpreendidos no final da tarde do último domingo (17) com um fenômeno até então nunca visto na região. Durante uma forte chuva que caiu no Baixo Amazonas, resultante da formação de uma nuvem do tipo cumulonimbus, algumas localidades registraram tempestades com fortes rajadas de vento e até chuva de granizo.

As nuvens cumulonimbus normalmente estão associadas a eventos meteorológicos extremos, como a ocorrência de tempestades com intensa atividade elétrica (raios) e, em alguns casos, a formação de partículas de gelo (granizo) ou mesmo a ocorrência de neve e tornados.

No município de Prainha, foram registrados fortes ventos nas áreas próximas às beiras de rio. Em Juruti, a tempestade destelhou casas. Já na comunidade de Rio Branco, a cerca de 35 quilômetros do município de Óbidos, uma chuva de granizo causou espanto nos moradores. O fenômeno foi registrado por alguns populares, que compartilharam as imagens nas redes sociais.

De acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), esse sistema meteorológico foi se deslocando para várias cidades. O cumulonimbus atinge grandes extensões verticais e pode chegar até 15 km da sua base até o topo. Dentro da nuvem tem gotas de chuva e gelo, que eventualmente se precipitam e atingem a superfície.