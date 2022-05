Núcleo de astronomia da UFPA inscreve para observação de eclipse lunar

O Núcleo de Astronomia da Universidade Federal do Pará (Nastro/UFPA) abriu inscrições gratuitamente para pessoas interessadas em acompanhar de perto o eclipse lunar, na noite do próximo domingo (15), a partir de 21h, na orla da UFPA. As inscrições devem ser feitas pela internet e ficarão disponíveis até quinta-feira (12), às 23h59.

O Nastro colocará à disposição do público um conjunto de telescópios para observar e registrar (com fotografias) o fenômeno lunar. Entre as 22h30 do domingo, e 3h50 de segunda-feira (16), a lua passará pelo encobrimento total por causa da projeção da sombra da Terra. O fenômeno poderá ser visto em todo território paraense.

O evento será aberto ao público em geral, mediante inscrição. Menores de 18 anos, só poderão participar com a presença dos responsáveis. Será necessário o uso de máscara e a apresentação do comprovante de vacinação.

O professor Luís Carlos Crispino, do Núcleo de Astronomia da Universidade Federal do Pará (Nastro-UFPA), explica que o eclipse é um fenômeno natural que acontece, geralmente, duas vezes a cada ano, mas nem sempre de forma total. Apesar de haver a previsão de um outro eclipse lunar em novembro de 2022, o fenômeno deste mês pode ser considerado “o eclipse do ano”, porque é o único que poderá ser visto no Brasil.

“É normal termos mais de um eclipse por ano. Nos anos de 2027 e 2028, por exemplo, teremos três eclipses lunares. Em 2027 serão três eclipses lunares penumbrais, ou seja, parciais. Já os dois eclipses lunares deste ano serão totais, isto é, com a lua totalmente encoberta pela sombra da Terra, mas apenas o fenômeno de maio poderá ser visto do Brasil. Temos só que torcer para as nuvens não encobrirem a Lua na hora do eclipse”, comenta o especialista.

E além de belo, o eclipse lunar também é pedagógico. Luís comenta o que se pode aprender sobre o universo observando o eclipse lunar total: “Temos uma evidência da forma esferoidal da Terra, por exemplo. Isso pode parecer uma obviedade para alguns, mas, infelizmente, ainda temos quem duvide disso, achando que a Terra é plana. Para estas pessoas, sugiro, especialmente, que aproveitem esta oportunidade para se convencer que a Terra é redonda”.

Serviço

Inscrições para cobertura do Eclipse Lunar

Data: de 09/05/2022 até o dia 12/05/2022, às 23:59

Formulário disponível em: https://forms.gle/45NqZS14WxrjomKt6

Para mais informações:

WhatsApp 1: (91) 989968730 (bolsista Nathalia Guimarães)

WhatsApp 2: (91) 984736464 (bolsista Anderson Pereira Filho)