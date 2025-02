Novo Complexo da Polícia Civil em Canaã dos Carajás é entregue pelo Governo

Para fortalecer a segurança pública de mais de 77 mil habitantes do município de Canaã dos Carajás, o Governo do Pará entregou, nesta sexta-feira (7), o novo Complexo de Polícia Civil, que irá reforçar e modernizar a atuação e o sistema de segurança da região. O equipamento público contou com o recurso de mais de R$ 10 milhões, proveniente de convênio entre Estado e prefeitura.

O chefe do executivo estadual, Helder Barbalho, ressaltou a importância de investimentos para a garantia do bem-estar e proteção da população. “Canaã é uma das cidades que mais cresce no Brasil. Portanto, com o crescimento da população, os desafios e os serviços também devem acompanhar o novo momento. Por isso, a parceria com a Prefeitura nos permite dar um passo importante na consolidação da qualidade dos serviços de segurança pública, com a presença de um maior efetivo da Polícia Civil e novas viaturas, além de equipamentos e estrutura para que a Polícia Civil, integrando o sistema de segurança pública do Estado, possa garantir paz e respostas à população. A partir das investigações lideradas pela Polícia Civil, também poderemos atuar preventivamente no combate à criminalidade”, enfatizou.

O novo complexo dispõe de uma delegacia principal composta por 10 salas dedicadas à recepção de ocorrências, cartórios e espaços para o delegado e investigadores, além de alojamentos, salas de custódia, copa e lavabos, proporcionando um ambiente funcional para profissionais e população que será atendida.

“Essa entrega vai tornar a cidade mais segura e melhorar os serviços à população. A parceria entre a Prefeitura de Canaã dos Carajás e o Governo do Estado do Pará se fortalece com essas obras. Agradecemos ao governador, o único que assumiu esse compromisso e hoje cumpre sua promessa, trazendo um avanço significativo para a qualidade de vida do nosso povo”, destacou a prefeita Josemira Gadelha.

O ovo Complexo de Polícia Civil, que irá reforçar e modernizar a atuação e o sistema de segurança da região. (Foto: Marcelo Lélis / Agência Pará)

Sustentabilidade

A unidade policial é a primeira do Estado do Pará a utilizar energia solar como fonte principal. Essa inovação traz benefícios econômicos e ambientais, pois a instalação de placas solares reduz significativamente os custos com energia elétrica.

“Com essa nova estrutura, vamos conseguir prestar um atendimento mais ágil e eficiente para a população. Os investimentos na segurança pública são fundamentais para fortalecer nossas ações e garantir mais proteção para a comunidade”, ressalta o delegado geral Walter Resende.

Perícia papiloscópica

O local conta com o setor de identificação, destinado ao trabalho dos papiloscopistas. Esse espaço foi projetado para atender de forma eficiente as demandas relacionadas à emissão de documentos e processos de identificação civil e criminal. Com infraestrutura moderna e adequada, a sala oferece condições ideais para a realização de exames biométricos e coleta de impressões digitais, agilizando o atendimento a população e aprimorando o serviço de identificação na região.

Atendimento especializado a vulneráveis

A estrutura também incluirá uma Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, com recepção, brinquedoteca, salas de Assistência Social e cartórios, ampliando o suporte às mulheres em situação de vulnerabilidade. A delegacia abrigará ainda a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEACA), tornando-se um centro de atendimento integrado para mulheres, crianças e adolescentes em situação de violência.

A dona de casa Maria Helena, moradora do município, comentou sobre a Delegacia da Mulher no novo complexo: “É muito importante porque, se a gente passar por alguma violência, pode denunciar em um lugar mais acolhedor para atender a gente. E, como tem outras unidades aqui, dá para pedir informações sobre outras coisas, como os nossos direitos”, disse.

Investimentos

Desde 2019, o Estado tem investido na reconstrução e modernização de delegacias. Foram mais de 20 novas unidades policiais entregues à população, incluindo delegacias especializadas como a do idoso, do torcedor, da mulher e da pessoa com deficiência.

Viaturas

A delegacia de Canaã já recebeu duas das 14 viaturas destinadas à Superintendência Regional do Sudeste do Pará, como parte da renovação da frota da Polícia Civil. No dia 5 de fevereiro, foram entregues 180 novas viaturas caracterizadas, com o objetivo de fortalecer a corporação e melhorar os serviços de atendimento e logística, além de garantir mais segurança aos policiais. O investimento total foi de R$ 18 milhões, contemplando modelos Pick-ups e SUVs.