Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Novas doses de vacina contra covid-19 chegam ao Pará: veja quem deve se imunizar

O estado recebeu mais de 50 mil unidades nesta semana, reforçando o abastecimento das unidades de saúde

Da Redação
fonte

A aplicação das doses é feita nas unidades básicas de saúde dos municípios (Myke Sena/MS)

Novas doses da vacina contra a covid-19 já estão disponíveis no Pará. O estado recebeu mais de 50 mil unidades nesta semana, reforçando o abastecimento das unidades de saúde e garantindo a continuidade da vacinação para quem precisa atualizar a proteção.

No total, o Brasil já distribuiu milhões de doses em 2026, e a orientação é clara: quem faz parte dos grupos prioritários deve procurar um posto de saúde para manter o esquema vacinal em dia.

As vacinas disponíveis no SUS estão atualizadas para as variantes em circulação e continuam sendo a forma mais eficaz de evitar casos graves, internações e mortes pela doença.

Quem deve se vacinar

A recomendação varia de acordo com idade e condição de saúde. Veja como funciona:

Idosos (60 anos ou mais): duas doses, com intervalo de seis meses

Gestantes: uma dose em cada gestação (respeitando intervalo mínimo de seis meses da última)

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos: duas ou três doses, dependendo da vacina

Pessoas imunocomprometidas: esquema com três doses + reforços a cada seis meses

Pessoas de 5 a 59 anos: quem ainda não se vacinou deve tomar pelo menos uma dose


Também fazem parte do público prioritário trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, população em situação de rua, privados de liberdade e outros grupos mais expostos.

Onde se vacinar

A aplicação das doses é feita nas unidades básicas de saúde dos municípios. Cada cidade organiza a distribuição, por isso é importante verificar o posto mais próximo da sua casa e levar documento e carteira de vacinação.

Estoque garantido

Segundo as autoridades de saúde, não há falta de vacinas no país. Caso haja aumento da demanda, estados e municípios podem solicitar novas remessas.

Por que é importante se vacinar

Mesmo com a redução de casos mais graves em comparação aos anos anteriores, a covid-19 ainda circula e pode trazer complicações, principalmente para idosos e pessoas com baixa imunidade.

Somente neste ano, milhares de casos já foram registrados no país, incluindo internações e mortes. Por isso, manter a vacinação em dia segue sendo a principal forma de proteção.

A orientação é não adiar: se você faz parte dos grupos recomendados ou ainda não completou o esquema vacinal, procure uma unidade de saúde e se informe.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

PARÁ

PRF inicia 'Operação Tiradentes 2026' nesta sexta-feira (17/4), no Pará

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a mobilização visa garantir a segurança nas rodovias federais durante o feriado prolongado e estende-se até a meia-noite de terça-feira (21/4)

16.04.26 10h26

POLÍCIA

'Escudo Feminino': Segup deflagra megaoperação em combate à violência contra a mulher no Pará

O ponto de partida da operação ocorreu no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, às 9h, com mobilização de todo o sistema de segurança pública do estado

16.04.26 9h28

PARÁ

MPPA cobra bloqueio de verbas por manutenção irregular de presos em delegacia de Monte Alegre

Mesmo após a determinação judicial, o Estado vem descumprindo a ordem há cerca de 270 dias, mantendo presos em condições consideradas inadequadas

15.04.26 12h11

MEIO AMBIENTE

Decomposição de algas pode causar problemas respiratórios, alerta especialista

Professor da Universidade Federal do Pará explica riscos respiratórios da decomposição e aponta dispersão natural

14.04.26 18h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

DESIGN

Amazônia ganha marca oficial com tipografia inspirada no Rio Amazonas; saiba como usar

Identidade inédita utiliza formas naturais da região para criar alfabeto exclusivo e reforçar imagem global

09.04.26 22h38

ELEIÇÃO

Influenciador e ator pornô anuncia pré-candidatura a deputado no Pará

Bruno Diferente, conhecido por conteúdo adulto e humor nas redes, se filiou ao PL e confirmou intenção de disputar eleição

10.04.26 22h06

Pará

Praia de Ajuruteua amanhece coberta por algas; veja imagens

Fenômeno natural chamou atenção de moradores e turistas em Bragança nesta terça-feira (14)

14.04.26 12h32

Apoio

Bispos do Norte 2 saem em defesa de bispo do Marajó após ataques nas redes

Lideranças católicas da região, que inclui o Pará, denunciam desinformação e reforçam apoio a Dom Ionilton, destacando atuação pastoral no arquipélago marajoara

11.04.26 18h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda