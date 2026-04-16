Novas doses de vacina contra covid-19 chegam ao Pará: veja quem deve se imunizar

Novas doses da vacina contra a covid-19 já estão disponíveis no Pará. O estado recebeu mais de 50 mil unidades nesta semana, reforçando o abastecimento das unidades de saúde e garantindo a continuidade da vacinação para quem precisa atualizar a proteção.



No total, o Brasil já distribuiu milhões de doses em 2026, e a orientação é clara: quem faz parte dos grupos prioritários deve procurar um posto de saúde para manter o esquema vacinal em dia.



As vacinas disponíveis no SUS estão atualizadas para as variantes em circulação e continuam sendo a forma mais eficaz de evitar casos graves, internações e mortes pela doença.



Quem deve se vacinar



A recomendação varia de acordo com idade e condição de saúde. Veja como funciona:

Idosos (60 anos ou mais): duas doses, com intervalo de seis meses

Gestantes: uma dose em cada gestação (respeitando intervalo mínimo de seis meses da última)

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos: duas ou três doses, dependendo da vacina

Pessoas imunocomprometidas: esquema com três doses + reforços a cada seis meses

Pessoas de 5 a 59 anos: quem ainda não se vacinou deve tomar pelo menos uma dose



Também fazem parte do público prioritário trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, população em situação de rua, privados de liberdade e outros grupos mais expostos.



Onde se vacinar



A aplicação das doses é feita nas unidades básicas de saúde dos municípios. Cada cidade organiza a distribuição, por isso é importante verificar o posto mais próximo da sua casa e levar documento e carteira de vacinação.



Estoque garantido



Segundo as autoridades de saúde, não há falta de vacinas no país. Caso haja aumento da demanda, estados e municípios podem solicitar novas remessas.



Por que é importante se vacinar



Mesmo com a redução de casos mais graves em comparação aos anos anteriores, a covid-19 ainda circula e pode trazer complicações, principalmente para idosos e pessoas com baixa imunidade.



Somente neste ano, milhares de casos já foram registrados no país, incluindo internações e mortes. Por isso, manter a vacinação em dia segue sendo a principal forma de proteção.



A orientação é não adiar: se você faz parte dos grupos recomendados ou ainda não completou o esquema vacinal, procure uma unidade de saúde e se informe.