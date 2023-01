Nova rodovia, PA-467 é inaugurada em Cametá com acesso à vila de Curuçambaba

O município de Cametá ganhou uma nova rodovia no último sábado (7) com a inauguração da PA-467, que liga os municípios de Cametá e Igarapé-Miri. A obra do Governo do Estado, de construção da via que tem quase 19 quilômetros, recebeu um investimento superior a R$ 18 milhões, e foi entregue antes do prazo previsto de 12 meses.

Além de conectar Cametá e Igarapé-Miri, a PA-467 também dá acesso à rodovia estadual PA-151. Nos 19 quilômetros de extensão, foram feitos serviços de instalação de rede de drenagem de águas pluviais, terraplanagem, asfalto, e sinalização de trânsito horizontal e vertical. Também foi feita a substituição de quatro pontes de madeira por concreto, que totalizam 125 metros. As pontes ficam sobre os igarapés Icaraçaua (35 metros) e Laranjal (25 metros), assim como Rio Caji (50 metros) e Igarapé Bacuri (15 metros). O valor do investimento feito na construção das estruturas foi superior a R$ 3,3 milhões. A obra gerou 160 empregos, 100 de forma direta e 60 de forma indireta.

A nova rodovia deve trazer benefícios para moradores de várias comunidades, como os da Vila de Curuçambaba. "Acredito que agora nós teremos um benefício muito grande, pois teremos uma mercadoria de acesso melhor para chegar até nós, um escoamento da nossa mercadoria também. A estrada aqui era muito precária, a gente já lutou muito para poder chegar de Belém para cá com a mercadoria", pontuou Leonardo Serrão Marques, que mora na comunidade.

O governador Helder Barbalho, que participou da cerimônia de entrega da nova rodovia, ressaltou a relevância do investimento na mobilidade entre as comunidades. "Hoje, nós garantimos uma estrada com trafegabilidade, segurança, tirando as pessoas dos atoleiros, buracos, poeira e, principalmente, a integração não só dos moradores de Curuçambaba com a PA 151, como também moradores de Limoeiro do Ajuru, Portel e Oeiras do Pará. Essa região é muito produtiva, então o escoamento da produção de açaí permite com que a redução do frete melhore a competitividade do produto, a geração de emprego e renda. Eu estou muito feliz, parabéns ao povo do Curuçambaba, ao povo de Cametá, de Igarapé Miri, Limoeiro, de todos os municípios que recebem essa conquista", declarou.

Nova obra

Ainda na vila de Curuçambaba, o governador anunciou a reconstrução e ampliação do Mercado Municipal. Atualmente, mais de 50 feirantes trabalham diretamente no mercado com vendas de peixe, hortifruti, verduras, carnes e variedades para atender a população local. O espaço não recebe intervenções há anos e agora, por meio de um convênio celebrado entre prefeitura e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), o projeto vai contemplar toda a área de 423,20m², além de ampliar o espaço.

“É um momento de muita alegria sermos agraciados, pelo nosso governador Helder Barbalho, com mais uma obra para o nosso município de Cametá, cidade importante para esse Estado. Chegou o momento de avanço, de cidadania, trabalho e de toda essa população que é muito digna e merece muito, pois é oriunda de uma região muito produtiva, de pessoas que residem, em sua maioria, na zona rural, do nosso açaí, da nossa pimenta e o nosso Marapá”, defendeu o prefeito de Cametá, Vitor Cassiano.