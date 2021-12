Nova diretoria do Círio toma posse nesta sexta (10)

PARÁ

Relembre o 'Massacre da Ponte', que resultou em mais de 90 garimpeiros desaparecidos, em Marabá

No mês em que a chacina completa 34 anos, o Ministério Público promoveu um seminário para homenagear os trabalhadores assassinados, com palestra do jornalista Paulo Roberto Ferreira, autor de livro que conta a história da tragédia