Nova avenida Liberdade é inaugurada e beneficia mais de 2 milhões de pessoas na Grande Belém

Foi entregue na manhã desta quinta-feira (2) a Avenida Liberdade, considerada uma das principais obras de mobilidade urbana da Região Metropolitana de Belém. Com 14 quilômetros de extensão, a nova via expressa liga a Alça Viária à Avenida Perimetral, criando uma alternativa para entrada e saída da capital paraense. A expectativa é que mais de 2 milhões de pessoas sejam beneficiadas com a obra, que também deve facilitar o acesso ao Porto de Vila do Conde, em Barcarena, um dos principais polos logísticos do estado.

A avenida conecta diretamente os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, e deve contribuir para a redução do fluxo de veículos em vias já sobrecarregadas, como a BR-316. Para reforçar a capacidade de tráfego, também foi realizada a duplicação da Alça Viária no trecho entre a BR-316 e o acesso à nova via.

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Avenida Liberdade é inaugurada Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal

A estrutura inclui quatro viadutos e duas pontes, além de recursos voltados à segurança e fluidez no trânsito. No aspecto ambiental, a Avenida Liberdade conta com 34 passagens de fauna, sendo 22 aéreas e 12 subterrâneas, que permitem o deslocamento seguro de animais silvestres ao longo do trajeto.

Mobilidade

Durante a cerimônia de entrega, o governador Helder Barbalho destacou a importância da obra e o impacto direto na mobilidade urbana do estado. Ele ressaltou que a Avenida Liberdade representa uma das mais importantes intervenções já realizadas na área de mobilidade no Pará.

“Estamos inaugurando uma via expressa com 14 quilômetros, com conceito de sustentabilidade, aproveitando a faixa de servidão da Eletronorte para reduzir impactos ambientais. Apenas 1,8% da área verde precisou ser suprimida, e implantamos 34 passagens de fauna, sendo 22 aéreas e 12 subterrâneas”, detalhou.

O governador também enfatizou o modelo da via, projetada para garantir maior fluidez no trânsito. “É uma rodovia sem semáforos, pensada para não interromper a trafegabilidade. Teremos retorno no quilômetro 8, e é importante que os motoristas estejam atentos à sinalização para utilizar corretamente a entrada pela Perimetral e a saída pela Alça Viária”, explicou.

Trânsito

Segundo ele, a nova avenida deve transformar o deslocamento na Região Metropolitana. “Estamos criando um novo eixo de mobilidade, beneficiando diretamente mais de 2 milhões e meio de pessoas que dependiam exclusivamente da BR-316. Esse trajeto poderá ser feito em cerca de 12 minutos, reduzindo drasticamente o tempo de deslocamento”, afirmou.

Helder Barbalho acrescentou ainda que a obra deve impactar também o transporte de cargas. “Como a rodovia se conecta diretamente à Alça Viária, boa parte dos veículos de carga que hoje utilizam a BR-316 deve migrar para essa via, desafogando o trânsito e melhorando a logística”, disse.

O governador informou que a avenida seria liberada imediatamente para uso da população, especialmente em função do aumento do fluxo esperado na véspera de feriado. Ele também agradeceu aos trabalhadores envolvidos na execução da obra, destacando que o projeto foi concluído em menos de um ano e meio, e reconheceu a colaboração de órgãos e instituições que participaram do processo.

Melhorias

Durante a cerimônia de entrega, moradores e trabalhadores da região destacaram os impactos positivos da nova via. O ciclista Valdeci Pontes, de 50 anos, afirmou que a avenida representa uma melhoria significativa para a mobilidade. “Olha, é uma mão na roda, como se diz. Vai melhorar em tudo, tanto para os ciclistas e também para o trânsito. Vai desafogar muito a BR-316. Para quem vai para o interior e outras adjacências, vai ser muito bom. Vai desafogar 100% o trânsito”, avaliou.

Ele também ressaltou a importância das medidas ambientais implementadas no projeto. “Tem essa parte que viabiliza para os animais passarem de um lado para o outro sem serem atropelados, tanto por cima como por baixo, pelas galerias. Isso é muito importante”, disse.

Valdeci destacou ainda a estrutura voltada aos ciclistas. “Eu gostei particularmente porque tem ciclovia, a pista é bem larga. Está unindo o útil ao agradável para a gente”, completou. Segundo ele, a expectativa pela inauguração começou cedo: contou que chegou ao local por volta das 6h30, após sair de um treino, ansioso para acompanhar a entrega.

O mototaxista Alessandro Silva, de 47 anos, também comemorou a inauguração e destacou a importância da obra para quem trabalha diariamente no trânsito da região. “A gente, como representante da categoria, fica muito feliz com essa nova entrada e saída da Grande Belém. Já se fazia necessário há muitos anos. A gente esperava por uma obra tão grande como essa, que vai dar mais acesso tanto para quem vem do interior quanto para quem está saindo da capital”, afirmou.

Ele acrescentou que a nova via deve impactar diretamente o trabalho de mototaxistas, motoboys e entregadores. “Nós transportamos pessoas, muitas vezes da Universidade Federal até Marituba, Benevides. Então, para nós, essa avenida vai ser de suma importância para a nossa categoria”, disse.