Castanhal fortalece rede de apoio à vida com mais de 354 litros de leite humano doados

No Dia Mundial da Doação de Leite Humano, celebrado nesta terça-feira (19), Castanhal reforça a importância da solidariedade e do cuidado com a vida por meio do trabalho realizado pelo Posto de Coleta de Leite Humano do município. A iniciativa tem papel fundamental no atendimento de recém-nascidos prematuros e de baixo peso internados nas unidades neonatais da Santa Casa de Misericórdia do Pará, em Belém.

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Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SESMA), somente no último ano foram coletados 354,490 litros de leite humano, fortalecendo a rede de assistência neonatal e contribuindo diretamente para a recuperação de centenas de bebês.

De acordo com estimativas utilizadas pelo Ministério da Saúde, um litro de leite materno doado pode alimentar até 10 recém-nascidos por dia. Isso significa que o volume arrecadado em Castanhal representa um impacto significativo na vida de bebês que dependem desse alimento para sobreviver e se desenvolver com mais saúde.

Rede de cuidado e solidariedade

Atualmente, o Posto de Coleta de Leite Humano conta com 92 doadoras cadastradas e ativas. O serviço funciona no prédio da antiga FUNASA e integra uma importante rede de cuidado formada pela SESMA, Corpo de Bombeiros e Santa Casa de Misericórdia do Pará.

Para facilitar o acesso das mães doadoras, as equipes realizam rotas domiciliares de segunda a quinta-feira, promovendo orientações sobre amamentação, sensibilização das puérperas e coleta do leite humano diretamente nas residências.

A logística de transporte conta com o apoio do projeto Bombeiros da Vida, desenvolvido em parceria com o Corpo de Bombeiros. Após a coleta, o leite é encaminhado à Santa Casa de Misericórdia do Pará, onde passa por um rigoroso processo de pasteurização, controle de qualidade e distribuição segura para os recém-nascidos internados.

O leite humano é considerado essencial para bebês internados em UTI e UCI neonatal, principalmente os prematuros. Entre os principais benefícios estão o fortalecimento da imunidade, auxílio no ganho de peso, melhora no desenvolvimento neurológico e redução do risco de infecções e complicações intestinais graves.

Como se tornar doadora

Para participar da rede de doação, a mãe precisa estar saudável, amamentando e possuir leite excedente além das necessidades do próprio bebê. Também é necessário seguir corretamente as orientações de higiene e armazenamento repassadas pela equipe do Posto de Coleta.

As mães interessadas recebem acompanhamento completo durante todo o processo, desde as orientações iniciais até a coleta domiciliar.

Estrutura precisa de reforço

Apesar dos resultados positivos, o Posto de Coleta ainda enfrenta desafios para ampliar sua capacidade de atendimento. Entre as principais necessidades estão a aquisição de novos freezers, computadores, central de ar e equipamentos de apoio que contribuam para fortalecer a estrutura de armazenamento e funcionamento do serviço.

Mais do que um gesto de solidariedade, a doação de leite humano representa esperança e uma nova chance de vida para bebês que lutam diariamente pela sobrevivência.