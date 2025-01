Notas do Encceja 2024 já estão disponíveis; veja como emitir o certificado na Seduc

As notas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2024 já estão disponíveis desde a última segunda-feira (20) na Página do Participante. Os estudantes podem consultar os resultados no site da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e solicitar o certificado.

Inicialmente, os candidatos devem emitir no portal Gov.br o check-list de suas notas e, também, retirar no site da Seduc a Declaração de Proficiência. Com as declarações em mãos, os estudantes devem apresentar RG e CPF ao Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceeja) escolhido no ato da inscrição, para dar entrada na documentação. Os espaços estão localizados nos municípios de Belém, Abaetetuba, Marabá, Santarém e Xinguara.

“O usuário pode emitir gratuitamente e de forma instantânea a Declaração de Proficiência no site da Seduc para solicitar o certificado ao Ceeja mais próximo da sua Região de Integração. Em caso de dúvidas, os candidatos podem ligar diretamente para os Ceejas ou para a Coordenadoria da Educação de Jovens e Adultos. Estaremos prontos para orientá-los”, frisou a coordenadora da Educação de Jovens e Adultos (Ceja) da Seduc, Ana Cláudia Neves.

As provas do exame foram aplicadas em agosto de 2024 em todos os estados e no Distrito Federal. Os resultados individuais foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no dia 23 de dezembro.

Segundo a coordenadora da Educação de Jovens e Adultos, o Exame “é uma oportunidade para quem não conseguiu concluir os estudos em idade própria e busca a certificação do Ensino Fundamental e Médio, e a gente enfatiza a importância do Encceja como mais um passo dado para a construção de uma educação de qualidade", destacou Ana Cláudia.