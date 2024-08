Curso on-line oferece preparação gratuita para o ENCCEJA 2025; veja como se inscrever

Em preparação para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) 2025, o Instituto de Educação José de Paiva Netto (IEJPN), escola da Legião da Boa Vontade (LBV), na capital paulista, está oferecendo gratuitamente um curso preparatório à distância para candidatos que desejam obter a certificação do Ensino Médio por meio da prova. As inscrições podem ser realizadas on-line.

O curso será realizado no período de setembro de 2024 a agosto de 2025 para pessoas a partir de 18 anos que não concluíram o Ensino Fundamental e Médio, ou até mesmo quem nunca tenha estudado e poderá se inscrever diretamente para prestar o ENCCEJA. As aulas serão ministradas por meio de videoaulas disponibilizadas na plataforma Teams.

Além disso, os alunos terão acesso a exercícios semanais e aulas ao vivo quinzenais, proporcionando interação direta com os professores para revisão, esclarecimento de dúvidas e correção das atividades. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 99683-5347 (WhatsApp).

Todo o curso é estruturado com base no material de orientações fornecido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), o órgão responsável pela realização do exame. Dessa forma, os alunos poderão se preparar de maneira adequada e focada nos conteúdos relevantes para o exame.

ENCCEJA

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos é uma prova anual (geralmente acontece em agosto) que avalia os conhecimentos e habilidades dos participantes. É uma oportunidade para aqueles que desejam retomar seus estudos e obter uma certificação oficial reconhecida pelo Ministério da Educação.