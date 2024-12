Nomes mais registrados no Pará em 2024: Gael e Maria Cecília lideram o ranking novamente

Em 2024, Gael e Maria Cecília dominaram o ranking dos nomes mais registrados no Pará. Pelo terceiro ano seguido, o nome escolhido para meninos está em primeiro lugar na lista e o para meninas segue no topo há dois anos. As informações são do Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil).

Enquanto Gael teve 777 registros, Maria Cecília foi escolhido para nomear 774 meninas. Entre os 10 mais registrados no estado, apenas dois são compostos, o que demonstra a preferência por nomes curtos e simples. “Os nomes escolhidos não apenas refletem os gostos individuais, mas também traduzem as influências culturais, religiosas e da mídia, que desempenham um papel fundamental na formação das preferências das famílias”, diz Conrrado Rezende, presidente da Arpen-Pará e diretor da Associação dos Notários e Registradores do Brasil no Pará.

Confira abaixo os 10 nomes mais registrados em 2024 no Pará

Gael - 777 Maria Cecília - 774 Ravi - 767 Miguel - 709 Heitor - 668 Arthur - 615 Anthony - 564 Aurora - 549 João Miguel - 531 Samuel - 524

Confira abaixo os 10 nomes masculinos mais registrados em 2024 no Pará

Gael - 777 Ravi - 767 Miguel - 709 Heitor - 668 Arthur - 615 Anthony - 564 João Miguel - 531 Samuel - 524 Davi - 520 Theo - 487

Confira abaixo os 10 nomes femininos mais registrados em 2024 no Pará

Maria Cecília - 774 Aurora - 549 Helena - 518 Maitê - 499 Cecília - 464 Maria Alice - 434 Laura - 428 Maria Helena - 388 Isadora - 381 Maria - 354