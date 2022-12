Plataforma libera ranking dos 10 principais nomes de bebês registrados em 2022; veja

Foi divulgado, nesta quarta-feira (14), por meio da plataforma o BabyCenter Brasil, o ranking dos 10 principais nomes de bebês registrados em 2022. Essa é uma listagem que existe há 15 anos. Para montagem, foram analisados os cadastros de 294 mil crianças.

No topo da lista, para meninas, está o nome Helena. Esse é um nome aparece ao longo de 5 anos na lista dos mais usados. Já para os meninos, Miguel surge há 12 anos.

Quais são os nomes de meninasmais comuns de 2022?

Pelo ranking da plataforma o BabyCenter Brasil, os principais nomes crianças recém-nascidas, do sexo feminino, são:

Helena; Alice; Laura; Maria Alice; Sophia; Manuela; Maitê; Liz; Cecília; Isabella.

Quais são os nomes de menino mais comuns de 2022?

Pelo ranking da plataforma o BabyCenter Brasil, os principais nomes crianças recém-nascidas, do sexo masculino, são:

Miguel; Arthur; Gael; Théo; Heitor; Ravi; Davi; Bernardo; Noah; Gabriel.

Ainda segundo a plataforma, um dos destaques de 2022 é nome Rebeca, inspirado pela medalha de ouro conquistada pela ginasta Rebeca Andrade, nas Olimpíadas de Tóquio. Rebeca subiu 13 posições, passando para 33.

Outro destaque é Maria Alice, que saiu do top 100 para a quarta posição. Isso ocorreu, após nascimento do nome da filha da Virgínia Fonseca e do cantor Zé Felipe.

Nomes intrernacionais

Ainda sobre o ranking, entre os nomes internacionais os que mais cresceram nos registros foram: