Bebê nasce às 2h22 do dia 22/02/2022 na sala 2 do hospital; entenda o que significa

Uma bebê virou notícia nas principais páginas e portais ao redor do mundo após nascer às 2h22 do dia 22/02/2022, na sala 2 do Cone Health Alamance, um Centro Médico Regional localizado na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O nascimento, na data que representa o último palíndromo da década, onde o dia, mês e ano podem ser lidos da mesma forma de trás para frente, causou surpresa na equipe medica.

Segundo a publicação das redes sociais, a gestação da mãe era quase impossível, uma vez que ela passou por um tratamento intenso para câncer. "Baby Judah é uma oração respondida para sua família. A mãe Aberli é uma sobrevivente do linfoma de Hodgkin, e os tratamentos de câncer necessários pelos quais ela passou tornaram a gravidez improvável", diz a divulgação da People.

Caso semelhante no Brasil

Já no Brasil, o nascimento da pequena Ana Laura também gerou surpresa na equipe médica do Hospital Bom Samaritano. A bebê nasceu às 22h22 do dia 22/02/22. Inicialmente, a mãe, Ana Paula, tinha optado por ter um parto normal, mas por complicações e pela própria segurança, o nascimento da recém-nascida veio de uma cesárea. "Um fato que nos chamou atenção é que quando foi feita a anestesia, o procedimento da cesariana, quando eu retirei a Ana Laura coincidiu com o momento da data do dia 22 do 2 de 2022, às 22h22, fato que provavelmente é muita coincidência", revelou o médico Noel Meireles.

Nascimendo da brasileira Ana Laura. (Hospital Bom Samaritano/Divulgação)

O que significa o nascimento em um palíndromo?

Não se tem informações existas do significado do nascimento de alguém em um palíndromo, mas para os místicos, a data marca um portal astral com forte energia de fortalecimento da espiritualidade e uma busca por uma melhor relação com o mundo, com mais harmonia e equilíbrio.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)