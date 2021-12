Noite de Natal deve ter tempo nublado e chuvas pontuais em todo Estado

A noite da próxima sexta-feira (24), véspera de Natal, para a madrugada de sábado (25), dia de Natal, deve ser de tempo nublado e chuvas pontuais em todas as regiões do Estado, com a temperatura do ar podendo chegar a máximas de 33ºC, segundo projeções feitas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). No entanto, a previsão climática pode mudar até o final de semana.

"O que os modelos numéricos estão mostrando é que pode haver muita nebulosidade e chuvas em todas as regiões do estado. Isso está sendo causado por vários centros de baixa pressão que favorecem a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical e que originam as chuvas muito volumosas, tipicas do período chuvoso na região", explica Saulo Carvalho, meteorologista da Semas.

Para Belém e Região Metropolitana, a previsão é de que no dia 24 o tempo fique nublado, com sol entre ao longo do dia, tendo possibilidade de chuva no final da tarde e início da noite. A noite o tempo deve se manter nublado e encoberto, sem chuvas.

No Sul do Pará, área que já se encontra no período chuvoso, é provável que chuvas contínuas sejam registradas.

"Não se descartam os episódios de chuvas com trovoadas porque ainda estamos sentidos a transição do período menos chuvoso para o período mais chuvoso. Como a atmosfera é muito dinâmica a gente pode ter uma mudança nessas condições", acrescenta o especialista.