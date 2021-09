No primeiro mês de funcionamento, radares instalados em Santarém registraram 9 mil autuações

Os 18 equipamentos começaram a funcionar ,no dia 2 de agosto, em Santarém, oeste do Pará. A tecnologia é usada pelos órgãos de trânsito para controlar a velocidade de circulação de veículos e identificar outros tipos de infração cometida pelos condutores. Desde o início do funcionamento do sistema, 50 mil imagens de possíveis infrações foram capturadas. Dessas, 9 mil já foram notificadas aos possíveis infratores.

O chefe de fiscalização do Detran, Marlon Azevedo, fez um balanço do saldo do primeiro mês de funcionamento dos radares em Santarém. 'Apesar do intenso trabalho educativo realizado no município, até o momento, foram capturadas cerca de 50 mil imagens. Destas, 9 mil já foram notificadas, as demais estão em fase de análise e confirmação da infração. Esse é um número muito expressivo', concluiu.

Após o autuação o condutor dispõe de um prazo para recorrer, ao término deste, se constatada a infração a multa é aplicada dependendo da gravidade do delito.De acordo com o Detran, a instalação dos radares é uma das formas de coibir o excesso de velocidade em vias públicas, evitando assim a ocorrência de acidentes. Os equipamentos estão instalados em pontos estratégicos do município.

Outras infrações que podem ser identificadas pelos radares são; o avanço de sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestre na mudança de sinal, trânsito em faixa ou pista de circulação exclusiva para outro tipo de veículo e trafegar em horário de rodízio.

Os equipamentos têm alcance de até 10 metros e dispõem da tecnologia de OCR reconhecimento, óptico de caracteres, em inglês, que é capaz de fazer a leitura da placa do veículo e ajudar na identificação de irregularidades como o atraso na documentação.

A Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) em Santarém deve intensificar ações de conscientização com o intuito de sensibilizar os condutores a trafegar de modo seguro.