No Pará, quatro bebês com menos de um ano testam positivo para covid-19

O Estado do Pará teve o registro de mais 199 novos casos e 11 mortes em decorrência da pandemia da covid-19 nos últimos sete dias. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (24), pela Secretaria Estado de Saúde Pública do Pará. Entre os novos casos, estão quatro bebês: dois meninos, que tiveram diagnóstico no último dia 18 de maio, e duas meninas, que testaram positivo no dia 19 deste mês. Eles são de Conceição do Araguaia e Parauapebas, os meninos, e Xinguara e Cachoeira do Piriá, as meninas.

De acordo com a nota da Sespa, as prefeituras paraenses também subnotificaram 1.001 novas infecções e 29 óbitos ocorridos em dias anteriores a esses sete dias.

Em decorrência desses novos números, o Pará tem, agora, o registro de 509.926 casos de covid-19 e 14.304 vítimas fatais da doença até esta segunda-feira. Neste momento, a Sespa confirma taxa de letalidade elevada para 2,81%, com 276 casos suspeitos, 86.546 suspeitas descartadas e um total de 476.061 paraenses curados da doença.

Ainda nesta noite, a Sespa também divulgou números de leitos disponibilizados pelo Estado para pacientes com covid-19. O Pará continua 100% de vagas para caso de paciente que requer tratamento em UTI Neonatal, que conta com dois leitos, ambos desocupados. A disponibilidade atual de leitos no Estado é esta: clínicos - 787 ofertados, 409 disponíveis (ocupação de 48,03%); clínicos pediátricos - de 7 ofertados, 5 disponíveis (ocupação de 28,57%); UTI Adulto - de 542 ofertados, 144 disponíveis (ocupação de 73,43%); UTI Pediátrica - de 12 ofertados, 9 disponíveis (ocupação de 25,00%); UTI Neonatal - de 2 ofertados, 2 disponíveis (ocupação de 0,00%).

ATUALIZAÇÃO DE CASOS DE COVID-19 – 24 DE MAIO DE 2021

. Total de casos confirmados

509.926

. Total de óbitos

14.304

. Em análise

276

. Recuperados

476.061

. Descartados

86.546

. Novos casos nos últimos sete dias (cadastrados ontem - 24)

199

. Novos óbitos nos últimos sete dias (cadastrados ontem - 24)

11

. Casos subnotificados de períodos anteriores a esses sete dias (cadastrados ontem - 24)

1.001

. Óbitos subnotificados de períodos anteriores a esses sete dias (cadastrados ontem - 24)

29

FONTE: Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará, às 18h.