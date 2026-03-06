Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

No Pará, operações do Governo Federal prendem 51 suspeitos de crimes contra mulheres

Ações integradas entre forças de segurança federais e estaduais mobilizaram agentes entre fevereiro e março, com prisões em flagrante e cumprimento de mandados contra agressores em todo o país

Jéssica Nascimento
fonte

Durante 15 dias, a operação Mulher Segura mobilizou 38.564 agentes de segurança, com apoio de 14.796 viaturas, em 2.050 municípios brasileiros. (Foto: Divulgação/Polícia Civil do Rio Grande do Sul)

No Pará, 51 pessoas foram presas durante operações coordenadas pelo Governo Federal nas últimas semanas para enfrentar a violência contra mulheres e meninas. As prisões ocorreram durante a Operação Mulher Segura, realizada em parceria com as Secretarias de Segurança Pública dos estados, e na Operação Alerta Lilás II, conduzida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No estado, a Operação Mulher Segura resultou na prisão de 36 suspeitos entre os dias 19 de fevereiro e 5 de março. Já a Operação Alerta Lilás, realizada pela PRF entre 9 de fevereiro e 5 de março, cumpriu mandados de prisão contra 15 pessoas investigadas por crimes de violência contra mulheres.

As duas ações fazem parte do Pacto Brasil entre os Três Poderes para Enfrentamento do Feminicídio, iniciativa que reúne Executivo, Legislativo e Judiciário para ampliar a prevenção da violência, fortalecer a proteção às vítimas e garantir a responsabilização dos agressores.

Resultados nacionais

Em todo o país, as duas operações coordenadas pelo Governo Federal resultaram na prisão de 5.238 pessoas suspeitas de crimes relacionados à violência de gênero.

Na Operação Mulher Segura, foram registradas 4.936 prisões, sendo 3.199 em flagrante e 1.737 em cumprimento de mandados judiciais. Já a Operação Alerta Lilás resultou em 302 prisões, também em flagrante ou por meio de mandados relacionados a crimes contra mulheres.

Mobilização nacional

Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), a Operação Mulher Segura contou com a participação das forças de segurança de 26 estados e do Distrito Federal — com exceção do Paraná, que já realizava uma operação semelhante no mesmo período.

Durante 15 dias, a operação mobilizou 38.564 agentes de segurança, com o apoio de 14.796 viaturas, em 2.050 municípios brasileiros. Ao longo desse período, foram realizadas 42.339 diligências, com acompanhamento de 18.002 medidas protetivas de urgência e atendimento a 24.337 vítimas.

No campo da prevenção, foram promovidas 1.802 campanhas de conscientização, alcançando cerca de 2,2 milhões de pessoas com ações educativas voltadas ao enfrentamento da violência de gênero.

Para ampliar a capacidade operacional das forças de segurança estaduais, o Ministério da Justiça destinou aproximadamente R$ 2,6 milhões para pagamento de diárias de policiais, aumentando o efetivo mobilizado nas operações. A iniciativa integra o Projeto VIPS – Vulnerabilizados Institucionalmente Protegidos e Seguros, voltado à proteção de grupos em situação de vulnerabilidade.

Maior ação da PRF

Paralelamente às ações realizadas nos estados, a Polícia Rodoviária Federal promoveu a Operação Alerta Lilás, considerada a maior iniciativa da história da instituição voltada à proteção de mulheres.

Entre 9 de fevereiro e 5 de março, a PRF intensificou atividades de inteligência e fiscalização nas 27 unidades da Federação para localizar e prender agressores procurados pela Justiça. Como resultado, 302 pessoas foram detidas por envolvimento em crimes de violência contra mulheres.

Do total de ocorrências, 119 prisões (39,4%) contaram com apoio de atividades de inteligência da PRF, enquanto outras 183 (60,6%) ocorreram em flagrante durante ações do efetivo operacional.

Plano de trabalho

As operações Mulher Segura e Alerta Lilás II integram o plano de trabalho apresentado na última quarta-feira (4) pelo Comitê Interinstitucional de Gestão do Pacto Brasil entre os Três Poderes para Enfrentamento do Feminicídio.

O plano tem como objetivo organizar e consolidar ações prioritárias previstas no compromisso firmado em 4 de fevereiro de 2026 pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário para intensificar o combate ao feminicídio.

Entre as medidas previstas estão mutirões nacionais para cumprimento de mandados de prisão contra agressores, além do fortalecimento da rede de acolhimento e atendimento às vítimas.

O plano também prevê a aceleração na concessão e no monitoramento de medidas protetivas de urgência, maior integração entre órgãos de segurança e justiça e a realização de iniciativas educativas voltadas à prevenção da violência de gênero.

Também estão previstas a criação de um Centro Integrado Mulher Segura para monitoramento de dados, a implantação de unidades móveis de atendimento a mulheres em situação de violência e a ampliação da rede de acolhimento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

governo federal

violência contra a mulher
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

BANCO DO BRASIL

Pará tem oito imóveis em campanha do BB que oferece compra com até 70% de desconto

Campanha nacional do o Banco do Brasil reúne 162 unidades para compra por leilão ou proposta direta

06.03.26 19h08

VANDALISMO

Tentativa de incêndio em uma van deixa homem ferido em Castanhal

De acordo com PM, a vítima foi orientado a registrar ocorrência, mas decidiu não formalizar a denúncia

06.03.26 11h50

CHUVAS

Sete municípios do Pará já decretaram situação de emergência por causa das chuvas neste ano

Dados do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) apontam que o primeiro município a decretar emergência foi Óbidos

05.03.26 17h17

MEDIAÇÃO

Regularização fundiária no Pará: 40 mil pessoas podem ser beneficiadas após acordo com AGU

Articulação em Brasília busca garantir títulos de terra para 8 mil famílias em áreas de conflito nas regiões do Xingu e Altamira

04.03.26 17h35

MAIS LIDAS EM PARÁ

PSS

Fundação Parápaz abre processo seletivo com salários de até R$ 2 mil; saiba como participar

Processo Seletivo Simplificado oferta oportunidades para níveis superior, médio e fundamental em oito municípios do Pará

02.03.26 11h18

CUIDADOS COM INSETOS

Cupins alados: saiba os riscos e por que eles aparecem após a chuva no inverno Amazônico

Conheça mais sobre os chamados 'cupins de chuva', sua classificação biológica, comportamento e impacto em construções e na vida dos pets

02.03.26 17h08

SAPUDE

Implanon grátis no Pará: veja quem tem direito e onde solicitar o contraceptivo

Contraceptivo de longa duração já está disponível em 43 municípios; saiba quem pode conseguir pelo SUS

03.03.26 9h43

PREVISÃO

Quando acaba o inverno amazônico? Chuvas seguem nos próximos meses

Período chuvoso começou em dezembro e tem pico entre março e abril em Belém e em grande parte do Pará

05.03.26 8h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda