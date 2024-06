No Pará, gastos de acidente com moto aumentam mais de 39% em 1 ano

O Pará registrou um aumento de 39,65% nos gastos com atendimentos a vítimas de acidentes de motocicleta pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no período de um ano. Em 2022, o total gasto foi de R$ 3.808.359,98, enquanto que, em 2023, esse valor subiu para R$ 5.318.080,86. Em dois anos e pouco mais de 4 meses, de janeiro de 2022 até o dia 9 de maio de 2024, o total de gastos por esse motivo no Estado foi de R$ 10.844.563,75. Os dados são do Sistema de Internação Ambulatorial e Hospitalar enviados pelo Ministério da Saúde ao Grupo Liberal.

Os gastos do SUS com acidentes envolvendo motos também aumentaram no Brasil, nos dois últimos anos. Em 2022, foram R$ 101.876.013,66 para atender as vítimas. E, em 2023, as despesas chegaram a R$ 110.805.101,49, representando um aumento de 8,76%. Esse tipo de sinistro deixou um custo direto de R$ 244.044.820,43 para o sistema de saúde público, entre 2022 até o balanço do divulgado no dia 9 de maio de 2024.

Yuri Carvalho sofreu três acidentes de moto, dois deles graves. Para ele, condutores devem estar sempre atentos no trânsito como prevenção a acidentes (Foto: Wagner Santana / O Liberal)

"Prevenção, acima de tudo"

Yuri Carvalho, 33 anos, é bacharel em Direito e atua como correspondente jurídico em Belém (PA). Ele já sofreu três acidentes de moto, sendo dois graves. O último deles, grave, ocorreu há 3 anos, quando ele seguia de Ananindeua para Belém pela rodovia BR-316, no Entroncamento. Ele acabou caindo do veículo e fraturou uma clavícula, o úmero (um dos ossos do braço) e um dedo mindinho, além de sofrer escoriações. Passou por três cirurgias e até hoje tem sessões de fisioterapia e terapia ocupacional e faz reforço muscular.

Yuri diz que condutores de veículos têm de circular com muita atenção no trânsito, principalmente observando os demais carros nas pistas, e buscar fazer curso de reciclagem de trânsito. Após o último acidente grave, ele utilizou o DPVAT pela primeira vez, porque não tinha conhecimento do seguro e ao se informar sobre o assunto acabou conseguindo esse benefício. "Eu indico aos condutores ter a mão o máximo de equipamentos possível, prevenção, acima de tudo, e evitar excesso de velocidade", recomenda Yuri.

Como evitar acidentes?

Diante desse cenário, especialistas reforçam a importância de medidas de segurança para reduzir o número de acidentes, como o uso de capacetes e atenção aos limites de velocidade exigidos na via, além de trechos bem sinalizados e fiscalizados. Para evitar fatalidades, o especialista em trânsito, Benedito França, de Belém, chama atenção para a direção segura no dia a dia.

Seja na condução de motos ou outros veículos, ele alerta que é necessário atenção máxima na direção, além de respeito às legislações de trânsito, entre outras medidas. “De uma maneira geral, o sistema de trânsito pede atenção ao limite de velocidade regulamentada na via”, diz ele, ao lembrar que esse é um dos pontos primordiais no tráfego viário.

Benedito França, especialista em trânsito. (Gabriel Pires / Especial para O Liberal)

“O motorista deve respeitar o limite de velocidade. O excesso de velocidade é extremamente letal e nocivo, se agravando ainda mais nas áreas rurais e nas áreas de rodovias, também sendo perigosíssimo na área urbana, porque é uma das causas de atropelamento de pedestres. Quando se controla a velocidade, se tem condições de realizar uma manobra evasiva e evitar um sinistro. Também não ultrapassar em locais proibidos pela sinalização”, alerta o especialista.

O especialista lembra, ainda, que em meio à chuva, a atenção deve ser ainda maior. Entre outras medidas que garantem a integridade no trânsito, Benedito pontua: “E nunca usar o telefone quando se estiver pilotando a motocicleta ou dirigindo o veículo. No trânsito, precisamos ter atenção total para evitar sinistros e mortes. Precisamos de uma atitude responsável no trânsito, você tem que ter compromisso com a vida”, reforça Benedito, ao pontuar a importância de se atentar, também, às sinalizações.

Cuidados redobrados

Ainda segundo o especialista, os motociclistas devem ter cuidados redobrados, por conta dos maiores riscos de acidentes. Além de atenção ao excesso de velocidade, ele destaca para “o uso do capacete para o motociclista e para o carona é de vital importância, bem como a obediência às regras gerais de circulação e conduta”. “O capacete é fundamental porque ele evita traumas no crânio, traumas na cabeça e no cérebro, reduzindo a severidade dos sinistros de trânsito”, pontua Benedito.

Ainda ao pilotar motos, é importante que os condutores estejam equipados com roupas adequadas: “Usar um sapato ou um tênis, ou bota de motociclista, de forma adequada, uma calça jeans ou jaqueta, luvas, óculos apropriado, para que se possa pilotar de forma segura”. “Tudo isso porque a educação para o trânsito visa trazer conhecimentos ao motociclista e conscientizar para a importância do motorista pilotar de forma defensiva a sua motocicleta”, ao lembrar da campanha Maio Amarelo de prevenção de acidentes.

Além disso, Benedito lembra que os condutores devem evitar trafegar em corredores perigosos - ou seja, entre duas faixas nas vias, principalmente entre ônibus e outros veículos pesados. Outro fator importante na redução de sinistros é a manutenção dos veículos. No caso das motos, Benedito detalha: “A motocicleta precisa estar, regularmente, em bom estado de manutenção, principalmente o farol, as luzes de posição, a lanterna, os pisca-piscas e o sistema de freio. Esta manutenção ajuda na redução de sinistros”, relata Benedito.

DPVAT

O pagamento de indenização por invalidez ou morte a pedestres e motoristas voltará a ser feito no país com a criação do Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT). A lei que determina o retorno do seguro obrigatório de veículos, conhecido como "Novo DPVAT" foi sancionada pelo presidente Lula (PT) na sexta-feira (17). O seguro cobrirá indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, além de reembolso de despesas com assistência médica, serviços funerários e reabilitação profissional de vítimas.

A taxa que viabilizará o serviço começará a ser cobrada em 2025 dos proprietários de veículos automotores. O valor que será cobrado anualmente ainda não foi definido. “O DPVAT visa resguardar aquela pessoa, aquele motorista que se envolveu em acidente, para que ele tenha o mínimo de assistência. O valor do DPVAT vem cobrado, geralmente, no licenciamento do veículo. E é importante porque temos um número grande de sinistros, mas, para aquelas pessoas que não conseguirem evitar se envolver num sinistro, elas terão o DPVAT para que não se tenha um prejuízo financeiro ainda maior”, explica Benedito.