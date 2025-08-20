Capa Jornal Amazônia
Pará

No ano da COP 30, campanha em Belém troca resíduos eletrônicos por celulares; entenda

Ação 'Rumo à COP30' mobiliza escolas e população para arrecadar eletroeletrônicos no Pará

A campanha reforça a importância do descarte adequado de materiais eletrônicos que não têm mais utilidade (Reprodução)

A campanha “Rumo à COP30 – Arrecadação de Resíduos Eletroeletrônicos”, organizada pela ABREE (Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos), mobiliza Belém para incentivar o descarte consciente e a logística reversa no período que antecede a COP 30 da ONU prevista para novembro.

Entre os dias 18 e 22 de agosto, cinco escolas municipais de Mosqueiro participam de uma gincana de arrecadação. Paralelamente, haverá drive-thru para recebimento de resíduos eletroeletrônicos e eletrodomésticos em Belém, com apoio de empresas do setor, comunidades locais e em parceria com a Sedap (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca) e a Semec (Secretaria Municipal de Educação).

Doação de celulares integra as premiações

[[(standard.Article) EcoCírio prevê aumento da coleta seletiva com COP 30 e tema voltado ao cuidado com a criação]]

image Centro do RJ será referência para modelo de tratamento de resíduos em Belém
O modelo que será replicado no Pará representa uma mudança profunda na forma como a capital paraense lida com seus resíduos

Como incentivo à participação, a campanha prevê premiações, incluindo aparelhos celulares doados pela operadora Tim. A empresa informa manter um programa de logística reversa que, em 2024, recolheu e destinou corretamente 6,8 toneladas de materiais.

Duas frentes de mobilização

As ações combinam educação ambiental nas escolas e facilidades para o descarte pela população:

  • Gincana nas escolas (Mosqueiro): arrecadação de resíduos eletroeletrônicos entre 18 e 22 de agosto;
  • Drive-thru de arrecadação em Belém: voltado ao público geral, com apoio de órgãos públicos e parceiros do setor.

Educação ambiental e preparação para a COP30

Além da coleta, a iniciativa promove atividades educativas sobre descarte correto e impacto dos resíduos no meio ambiente, alinhadas aos esforços locais de preparação para a COP30 em Belém. Segundo a organização, a proposta é fortalecer o engajamento comunitário e ampliar o volume de materiais destinados de forma adequada.

