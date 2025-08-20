No ano da COP 30, campanha em Belém troca resíduos eletrônicos por celulares; entenda

A campanha “Rumo à COP30 – Arrecadação de Resíduos Eletroeletrônicos”, organizada pela ABREE (Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos), mobiliza Belém para incentivar o descarte consciente e a logística reversa no período que antecede a COP 30 da ONU prevista para novembro.

Entre os dias 18 e 22 de agosto, cinco escolas municipais de Mosqueiro participam de uma gincana de arrecadação. Paralelamente, haverá drive-thru para recebimento de resíduos eletroeletrônicos e eletrodomésticos em Belém, com apoio de empresas do setor, comunidades locais e em parceria com a Sedap (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca) e a Semec (Secretaria Municipal de Educação).

Doação de celulares integra as premiações

Como incentivo à participação, a campanha prevê premiações, incluindo aparelhos celulares doados pela operadora Tim. A empresa informa manter um programa de logística reversa que, em 2024, recolheu e destinou corretamente 6,8 toneladas de materiais.

Duas frentes de mobilização

As ações combinam educação ambiental nas escolas e facilidades para o descarte pela população:

Gincana nas escolas (Mosqueiro): arrecadação de resíduos eletroeletrônicos entre 18 e 22 de agosto;

(Mosqueiro): arrecadação de resíduos eletroeletrônicos entre 18 e 22 de agosto; Drive-thru de arrecadação em Belém: voltado ao público geral, com apoio de órgãos públicos e parceiros do setor.

Educação ambiental e preparação para a COP30

Além da coleta, a iniciativa promove atividades educativas sobre descarte correto e impacto dos resíduos no meio ambiente, alinhadas aos esforços locais de preparação para a COP30 em Belém. Segundo a organização, a proposta é fortalecer o engajamento comunitário e ampliar o volume de materiais destinados de forma adequada.